Аномальна спека: у низці країн Європи не вщухають лісові пожежі

Через аномальну спеку у низці країн Європи не вщухають лісові пожежі. Пожежники та рятувальні загони кілька днів поспіль намагаються приборкати полум'я в Іспанії, Італії, Португалії, Франції та Німеччині, повідомляє у понеділок, 18 липня, агенція AFP.

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Лісові пожежі у Франції

У 15 департаментах Франції оголосили найвищий рівень небезпеки через загрозу пожеж. Протягом останніх шістьох днів пожежники намагаються приборкати полум'я, що охопило ліси на південному заході країни. Очікується, що найближчими днями температура у лісі Ланд, що знаходиться у регіоні Аквітанія, сягне 42 градусів, цитує агенція метеоролога Олівера Пруста.

Протягом останніх днів через пожежі близько 24 тисяч жителів Франції та туристів, що приїхали до країни, були змушені змінити місце перебування.

"У деяких південно-західних регіонах через спеку станеться апокаліпсис", - цитує метеоролога Франсуа Гурана агенція.

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В Іспанії та Португалії повідомляють про жертви

Лісові пожежі також охопили Іспанію, Італію, Португалію та Німеччину.

Найбільше в Іспанії постраждали регіони Естремадура, Галісія, Кастилія та Леон, а також Каталонія. У Галісії і досі не можуть впоратися з близько двома десятками лісових пожеж, внаслідок яких згоріло 4500 гектарів ділянок. А у Кастилії та Леоні під час гасіння пожежі загинув пожежник.

Португальці рятуються від лісових пожеж

У Португалії повідомляють про загибель двох людей у пожежах. Ще 60 осіб постраждали. Згоріло щонайменше 12000 гектарів лісових ділянок.

В Італії пожежні бригади задіяні по всій країні. Найбільше постраждали регіон Лаціо, Сицилія та Сардинія.

У Німеччині понад сотня пожежників намагаються приборкати лісову пожежу у національному парку Саксонська Швейцарія неподалік туристичного місця Бастай.

Екстремальні температурні показники фіксують і у Великобританії. Так, за прогнозом, температура у Лондоні сьогодні мала сягнути 38 градусів, що не на багато нижче за історичний рекорд - 38,7 градусів.