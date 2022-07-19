В Європі катастрофічно міліють річки - наслідки відчувають люди й природа

Великі водні артерії Європи є одночасно важливими економічними й транспортними маршрутами, а також екосистемами та окрасами міст, якими вони протікають. Однак через високу температуру повітря й тривалу посуху, від якої зараз потерпають багато країн континенту, в річках замало води, або ж вона занадто тепла.

Рейнське судноплавство у небезпеці

Зокрема вкрай низький рівень води спостерігається в Рейні. Зазвичай у цю пору середня глибина цієї найважливішої водної артерії Німеччини становить близько двох метрів. Однак тепер у деяких місцях вона опустилася до позначки менше одного метра. На одній вузькій ділянці біля німецького міста Кобленц рівень води на початку серпня становив лише 56 сантиметрів.

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Рейн - одна з найжвавіших водних артерій у світі, а для вантажних суден маловоддя означає серйозні обмеження. Приміром, для того, щоб пройти цією вузькою ділянкою біля Кобленца з повним завантаженням, суднам потрібна глибина води щонайменше в 1,50 метра. Тож тепер вантажні кораблі можуть пропливати тут лише напівпорожніми, що підвищує ціни на товари, які вони перевозять. А якщо найближчим часом рівень води не підніметься, то деякі судна взагалі не зможуть пропливати Рейном.

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Рейн у Кельні рідко бував настільки мілким

В річці По знайшли авіабомбу часів Другої світової війни

Коли вода відступає, у річках і озерах можна виявити найдивовижніші речі - від кісток чи скам'янілостей до цілих цивілізацій, що затонули під час повеней тисячі років тому. Утім, трапляються й досить небезпечні знахідки. Приміром, через маловоддя в найдовшій річці Італії По наприкінці липня рибалки виявили 450-кілограмову бомбу часів Другої світової війни неподалік міста Мантуя. Небезпечну знахідку виявили насамперед тому, що нині північні італійські регіони вздовж річки По переживають найсильнішу посуху за останні 70 років.

Позитивні новини: за даними італійської армії, на початку серпня цю майже півтонну бомбу, що свого часу не розірвалася, витягнули і знешкодили шляхом контрольованого підриву, і ніхто не постраждав. Утім, щоб нікого не наражати на небезпеку, близько 3000 осіб, які мешкають на березі річки По, були змушені залишити свої будинки на час проведення операції зі знешкодження потужної авіабомби.

Виявлена в річці По авіабомба часів Другої світової війни

Початок Темзи зміщується

Темза - такий самий невід'ємний символ Лондона, як Букінгемський палац чи будинок парламенту, але починається вона неподалік села Кембл на південному заході Англії. Принаймні, так було донедавна.

Тут колись починалася Темза

На фотографії зображено початок Темзи у лютому 2006 року, коли через посуху річка змістилася на 1,5 кілометра на південний захід. Цього літа посуха настільки сильна, що Темза починається вже на вісім кілометрів нижче за течією від свого офіційного місця початку.

Чи зможе вода з Луари охолоджувати енергоблоки АЕС?

Коли люди думають про Луару, то перше, що спадає на гадку - мальовничі річкові пейзажі та казкові замки. Однак на березі цієї річки розташована й атомна електростанція Бельвіль. Це не випадковість, адже атомним електростанціям завжди потрібні водойми для кращого охолодження енергоблоків. АЕС Бельвіль використовує для охолодження воду з Луари, а також скидає у цю річку використану воду.

Енергоблоки АЕС Бельвіль поблизу Луари

Утім, встановлено суворі правила щодо того, на скільки градусів електростанціям дозволено нагрівати воду у річці. Такі приписи запроваджено з метою захисту флори та фауни у водоймі та навколо неї. В разі досягнення максимально допустимої температури атомні електростанції змушені знижувати свою потужність, а отже виробляти менше електроенергії. І це влітку, коли французи, швидше за все, на максимальну потужність вмикають свої вентилятори та кондиціонери, а Росія припинила постачання газу до Франції.

Дунайська форель у небезпеці

У Дунаї температура води цього літа вже небезпечно висока, а рівень води занизький. На початку серпня температура води у річці, що протікає через Верхній Пфальц у Баварії, сім днів поспіль перевищувала 25 градусів за Цельсієм. За даними влади округу Верхній Пфальц, слід очікувати подальшого підвищення температури до більш ніж 26,5 градуса за Цельсієм.

Дунай у Баварії обмілів до невпізнання

Такий температурний режим впливає на вміст кисню у воді, що може впасти нижче шести міліграмів на літр. А така мала кількість кисню означає вірну смерть для деяких риб Дунаю, як-от форель. Саме тому місцева влада оголосила такий рівень загрози, що дає змогу заборонити днопоглиблювальні роботи в Дунаї та інші заходи, що можуть погіршити екологічну ситуацію. Тепер влада також може розпорядитися про виведення з експлуатації очисних споруд, щоб по змозі врятувати форель.

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