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Дунай
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, за темою "Дунай".
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Новини
08.09.2023
8 вересня 2023 р.
Уряд Румунії планує заходи для захисту придунайських районів
07.09.2023
7 вересня 2023 р.
Українське зерно почали експортувати через Хорватію
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Докладно
"Лінії солідарності" ЄС - альтернатива "зерновій угоді"?
"Лінії солідарності" ЄС - альтернатива "зерновій угоді"?
Кінець "зернової угоди" не означає кінець експорту українського зерна, адже є "лінії солідарності". Як їх захистити?
Конфлікти
25.07.2023
25 липня 2023 р.
Дельта Дунаю: які наслідки може мати поглиблення річки?
Дельта Дунаю: які наслідки може мати поглиблення річки?
Що кажуть екологи і що це означає для річкової екосистеми?
Природа й екологія
24.03.2023
24 березня 2023 р.
Катастрофічно мало води в річках Європи - наслідки вже є
Катастрофічно мало води в річках Європи - наслідки вже є
Обміління річок у Європі серйозно позначається як на довкіллі, так і на економіці та людях.
Природа й екологія
10.08.2022
10 серпня 2022 р.
Зерно на продаж: чому це так потрібно Україні і світу?
Зерно на продаж: чому це так потрібно Україні і світу?
Україна годувала, за даними ООН, 400 мільйонів людей у світі. Для Африки і Південної Азії українське зерно незамінне.
Економіка
27.07.2022
27 липня 2022 р.
05:34 хв.
На кого полює поліція на Дунаї - "Європа у фокусі" (відео)
На кого полює поліція на Дунаї - "Європа у фокусі" (відео)
Боксерка з Ірану виступає за Францію. Італійська мафія і ринок нерухомості. Німецька комуналка для людей з інвалідністю.
24.01.2022
24 січня 2022 р.
Найбільші навчання Sea Breeze-2021: чому США і НАТО навчили Україну (09.07.2021)
Найбільші навчання Sea Breeze-2021: чому США і НАТО навчили Україну (09.07.2021)
10 липня завершуються наймасштабніші навчання Sea Breeze-2021 за всю історію. У Чорному морі, а також на Херсонщині і Миколаївщині тренувалися понад 5 тисяч військових з 32 країн. Чому навчились ЗСУ для протидії Росії?
Політика
09.07.2021
9 липня 2021 р.
07:16 хв.
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