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Дунай

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, за темою "Дунай".

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Новини

8 вересня 2023 р.

Уряд Румунії планує заходи для захисту придунайських районів

7 вересня 2023 р.

Українське зерно почали експортувати через Хорватію

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Докладно

Завантаження зерна в порту Рені на Дунаї для подальшого експорту

"Лінії солідарності" ЄС - альтернатива "зерновій угоді"?

"Лінії солідарності" ЄС - альтернатива "зерновій угоді"?

Кінець "зернової угоди" не означає кінець експорту українського зерна, адже є "лінії солідарності". Як їх захистити?
Конфлікти25 липня 2023 р.
Біорізноманіття на Дунаї

Дельта Дунаю: які наслідки може мати поглиблення річки?

Дельта Дунаю: які наслідки може мати поглиблення річки?

Що кажуть екологи і що це означає для річкової екосистеми?
Природа й екологія24 березня 2023 р.
Обмілілий через посуху Дунай

Катастрофічно мало води в річках Європи - наслідки вже є

Катастрофічно мало води в річках Європи - наслідки вже є

Обміління річок у Європі серйозно позначається як на довкіллі, так і на економіці та людях.
Природа й екологія10 серпня 2022 р.
external

Зерно на продаж: чому це так потрібно Україні і світу?

Зерно на продаж: чому це так потрібно Україні і світу?

Україна годувала, за даними ООН, 400 мільйонів людей у світі. Для Африки і Південної Азії українське зерно незамінне.
Економіка27 липня 2022 р.05:34 хв.
Спецпідрозділ правоохоронців "Дельта Дунаю" бореться з крадіями чорної ікри

На кого полює поліція на Дунаї - "Європа у фокусі" (відео)

На кого полює поліція на Дунаї - "Європа у фокусі" (відео)

Боксерка з Ірану виступає за Францію. Італійська мафія і ринок нерухомості. Німецька комуналка для людей з інвалідністю.
24 січня 2022 р.
external

Найбільші навчання Sea Breeze-2021: чому США і НАТО навчили Україну (09.07.2021)

Найбільші навчання Sea Breeze-2021: чому США і НАТО навчили Україну (09.07.2021)

10 липня завершуються наймасштабніші навчання Sea Breeze-2021 за всю історію. У Чорному морі, а також на Херсонщині і Миколаївщині тренувалися понад 5 тисяч військових з 32 країн. Чому навчились ЗСУ для протидії Росії?
Політика9 липня 2021 р.07:16 хв.
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