Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Коли Росія атакує українські порти на Дунаї, вона допускає, що під атаку потрапить і територія Румунії. Тепер саме це й сталося. Румунія це заперечила, а згодом визнала. Що відбувається?

У Румунії вибухнув неіснуючий російський безпілотник. Звучить як п'єса румунсько-французького майстра театру абсурду Ежена Йонеску. Але це нинішня румунська реальність.

У ніч проти понеділка, 4 вересня, Росія знову атакувала безпілотниками-камікадзе "Шахед" український порт Ізмаїл на Дунаї. Один із безпілотників також підірвався на іншому - румунському - березі Дунаю. А це значить і на території НАТО. Вогняну кулю детонації можна було побачити на відео, які поширили у соцмережах, а також на офіційних українських сайтах. Але влада Румунії категорично заперечувала інцидент. За два дні, якраз під час Бухарестського саміту Ініціативи трьох морів, надійшло спростування: на територію Румунії впали "частки" безпілотників. Таким формулюванням зараз користується міністерство оборони Румунії.

Це перший випадок після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, коли російський безпілотник упав на території НАТО під час атаки на територію України. Українські порти на Дунаї, які Росія бомбила останніми тижнями, розташовані лише за кілька сотень метрів від кордону з Румунією. В Ізмаїлі до румунського берега близько 400 метрів, посередині річки - державний кордон.

Не виключено, що Росія навіть мала намір атакувати румунський берег Дунаю, щоб перевірити реакцію Румунії та НАТО. Хай там як, такого випадку ще не було. Торік у лісі в Польщі впала російська ракета, але без вибуху. Інша ракета, якою торік у Польщі вбило двох осіб, ймовірно, могла бути ракетою української ППО, що відхилилась від курсу.

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Обмін дипломатичними ударами

Те, що сталося в Румунії, можна було передбачити: з кінця липня 2023 року Росія майже щодня бомбардувала три дунайські порти Рені, Ізмаїл і Кілію. У повідомленнях румунських ЗМІ жителі протягом тривалого часу скаржилися на те, що дрони часто літають над територією Румунії й дуже низько, але ці скарги влада не сприймає серйозно. З огляду на це реакція румунської держави виглядає дивною. Після перших атак наприкінці липня 2023 року Румунія рішуче їх засудила. Проте румунський берег Дунаю, вочевидь, ще не прикритий, наприклад, зенітно-ракетними системами.

Руйнівні наслідки атаки російських безпілотників на порт Ізмаїла, 2 серпня 2023 року Фото: Prosecutor General's Office/Telegram/REUTERS

Після того, як у понеділок, 4 вересня, з України надійшли перші повідомлення про удар безпілотників по території Румунії, у Бухаресті ледь не з алергією їх відкинули. Президент Клаус Йоганніс заявив, що "жодного фрагмента, жодного дрона чи будь-якої частини будь-якого пристрою, який впав би десь у Румунії", немає. Справа переросла у взаємний обмін закидами з Києвом. Виникало підсвідоме враження, що Румунія звинувачує Україну в тому, що вона хоче втягнути сусіда у війну.

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Коридор для проходження вантажних судів

Це тим більше дивно, адже Румунія донині демонструвала велику солідарність з Україною та не ховалася від ризиків. Наприклад, вантажним суднам з Одеської області дозволено заходити в чорноморські територіальні води Румунії через прибережний коридор, а звідти продовжувати рух у напрямку до Босфору. За останні тижні чотири вантажні судна скористалися цією можливістю, незважаючи на те, що Росія оголосила всі кораблі, що йдуть з українських портів, "законними цілями".

Президент Румунії Клаус Йоганніс Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

Однак у середу, 6 вересня, міністерство оборони Бухареста та президент Клаус Йоганніс відкорегували свої попередні заяви. Після того, як міністерство оборони підтвердило, що фрагменти безпілотників були знайдені на території Румунії, Йоганніс сказав: "Якщо буде підтверджено, що ці уламки безпілотників є російськими, то це є серйозним порушенням суверенітету Румунії".

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Невідповідності у версіях

Проте ще багато запитань залишаються відкритими. Міністерство оборони Румунії не відповіло на докладний список запитань DW щодо цього інциденту: чи виявила Румунська служба безпеки повітряного простору вибухлий безпілотник та інші безпілотники? Якщо так, то чому ці БПЛА не були збиті ППО країни над територією Румунії? І чому Бухарест так різко заперечив інформацію з України, попередньо не вивчивши інцидент докладно?

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар (другий ліворуч) вивчає ситуацію на румунсько-українському кордоні, 6 вересня 2023 року Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Серед румунської громадськості такі питання викликають стурбованість і шок. Тим паче, що невідповідностей стає дедалі більше. Наприклад, румунські військові слідчі повідомили ЗМІ, що збитий дрон не був начинений вибухівкою і, можливо, був просто шпигунським апаратом. Проте журналісти телеканалу Digi24 у четвер, 7 вересня, виявили кратер унаслідок удару біля румунського села Плауру біля українського порту Ізмаїл і навіть знайшли, ймовірно, фрагменти БПЛА. Місце знайдення уламків не було під охороною і не було огородженим.

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"Суперечливе заїкання"

Журналіст Ден Тапалага написав на сторінках порталу G4media, що те, як румунська держава справлялася з інцидентом, стало "феєрверком некомпетентності". Його колега Іоана Ене Дожою з порталу Spotmedia навіть назвала Румунію "державою-невдахою".

Італійський Eurofighter в ангарі румунської армії біля Константи, грудень 2022 року Фото: Thomas Samson/AFP/Getty Images

Бухарестський політолог і експерт з Росії Арманд Госу сказав у розмові з DW, що в цій справі румунська держава продемонструвала великий брак професіоналізму. "Суперечливе заїкання влади справляє дуже кепське враження, як з дипломатичної точки зору, так і на місцеве населення", - сказав Госу і додав, що "таке враження, ніби держава хоче заплющити очі й не знати (що насправді сталося. - Ред.) напевне".

Питання в тому, що ще може статися до того, як румунська держава вживе заходів, каже Госу. "Чи не доведеться нам незабаром стати свідками того, як безпілотники влучають в такі великі міста, як Галац або Тулча?"

Політолог вимагає, щоб Румунія чітко дала зрозуміти Росії, що інцидент, подібний до понеділкового, не толеруватиметься, а також адекватно відреагувала, наприклад, розмістивши в регіоні ефективну систему ППО.

Однак на даний момент схоже, що і влада Румунії, і НАТО воліли б применшити значення інциденту. У четвер, 7 вересня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає ознак того, що Росія атакувала територію Румунії навмисно.