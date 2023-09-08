Уряд Румунії планує заходи для захисту придунайських районів

Влада в Бухаресті планує вжити заходів з метою захисту населення придунайських територій від загрози з повітря. ЗМІ критикують уряд Румунії за заперечення факту падіння безпілотника на території країни й бездіяльність.

У зв'язку з інтенсивними російськими атаками на регіон України, що межує Румунією, уряд у Бухаресті оголосив заходи задля захисту населення на румунській території. Згідно з ухваленим у п'ятницю, 8 вересня, рішенням Національного комітету з надзвичайних ситуацій (CNSU), у дельті Дунаю зведуть спеціальні захисні споруди на випадок загрози з повітря, а також впровадять механізми оповіщення населення, повідомляє інформаційна агенція Agerpres. Роботу комітету координує румунський віцепрем'єр Маріан Нячу.

Останніми днями Росія неодноразово атакувала українські дунайські портові міста Рені, Ізмаїл та Кілія. Вони розташовані менш ніж за пів кілометра від румунської території - в межах видимості мешканців протилежних румунських придунайських сіл і поселень.

Падіння безпілотника

Під час атаки російських дронів у ніч з 3 на 4 вересня, ймовірно, залишки безпілотника упали на території Румунії - в лісистій безлюдній місцевості поблизу населеного пункту Плауру, прямо навпроти українського порту "Ізмаїл". Хоч українські військові й чиновники практично одразу вказали колегам у Бухаресті на цей факт, влада Румунії на різних рівнях кілька днів поспіль заперечувала це.

Однак згодом Бухарест визнав факт падіння БпЛА й оголосив проведення розслідування. За даними міністерства оборони Румунії, є підозра, що це був безпілотник-розвідник без вибухового заряду. Пальне на борту літального апарата, ймовірно, спалахнуло, заявили в міністерстві. Водночас у НАТО не вважають, що Росія навмисно завдала удару по території Румунії

Уряд у Бухаресті опинився під шквалом критики

ЗМІ різко розкритикували уряд Румунії за те, що він спочатку два дні поспіль заперечував ймовірний інцидент з безпілотником, попри відповідні заяви Києва й готовність української сторони надати фотодокази. Не меншого осуду румунський уряд зазнав і через те, що не було вжито жодних заходів для попередження і захисту населення в постраждалому регіоні.

Нині близько 27 тисяч людей проживають у 32 селах у малонаселеній дельті Дунаю, пише dpa.