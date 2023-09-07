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ПолітикаРумунія

НАТО не бачить ознак навмисного удару РФ по Румунії

Анастасія Шепелева
7 вересня 2023 р.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних підтверджень намірів Росії навмисно атакувати Румунію. Напередодні Бухарест визнав падіння частини дрона на своїй території під час атаки РФ по українських портах.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Єнс СтолтенбергФото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Північноатлантичний альянс (НАТО) не бачить жодних ознак того, що уламки безпілотника, знайдені на румунській території, були спричинені навмисною атакою Росії проти Румунії. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 7 вересня.

"У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми чекаємо на результати розслідування, що триває", - цитує агентство Reuters слова Столтенберга час виступу перед депутатами Європейського парламенту.

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Румунія визнала факт падіння уламків російського дрона

Напередодні Румунія визнала, що під час атаки Росії по українській Дунайській портовій інфраструктурі частина дрона впала поблизу румунського села Плауру, розташованого навпроти порту "Ізмаїл".

"Я підтверджую, що в цьому регіоні були знайдені частини, які можуть походити від безпілотника", - заявив міністр оборони Румунії Анхель Тілвар після низки спростувань інциденту Бухарестом. В міноборони Румунії, яка є членом НАТО, запевнили, що проведуть розслідування.

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