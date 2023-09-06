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КонфліктиРумунія

У Румунії розслідуватимуть факт падіння дронів

Олена Перепадя
6 вересня 2023 р.

Бухарест визнав падіння частини дрона на румунській території під час атаки Росії по українській Дунайській портовій інфраструктурі. У міністерстві оборони Румунії запевнили, що розслідуватимуть цей факт.

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У ніч на 4 вересня групи російських дронів атакували портову інфраструктуру Одещини
Вибух дрона у нічному небі (ілюстративне фото)Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Румунські військові вивчають виявлені на території Румунії частини апарата, які могли походити з безпілотника після ударів армії Росії по українських портах на Дунаї в ніч з 3 на 4 вересня. Про це у середу, 6 вересня, заявив речник міністерства оборони Румунії під час пресконференції в Бухаресті, передає інформагенція dpa.

Румунське міноборони підтвердило факт падіння БпЛА на території країни

Раніше цього дня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив факт виявлення частин літального апарата поблизу села Плауру, розташованого в гирлі Дунаю Кілія, по якому проходить кордон з Україною. "Я підтверджую, що в цьому регіоні були знайдені частини, які можуть походити від безпілотника", - сказав Тілвар румунській телерадіокомпанії Antena 3 CNN під час візиту до Плауру.

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Це придунайське село розташоване навпроти українського порту "Ізмаїл", що останніми днями кілька разів зазнавав атак російських безпілотників типу Shahed.

Київ заявляв про заліт дронів РФ до Румунії, Бухарест заперечував

Раніше міністерство оборони Румунії, а також президент Клаус Йоганніс спростовували численні заяви Києва про те, що російські безпілотники впали на румунську територію. Так вони відреагували на інформацію Держприкордонслужби, міноборони й МЗС України про те, що російські безпілотники здетонували саме на румунській території.

На підтвердження своїх слів у Києві були готові надати румунським колегам необхідні фотодокази.

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