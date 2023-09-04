Румунія заперечує загрозу російських дронів її території
Румунія заперечує заяви України про те, що російські безпілотники під час атаки у ніч на понеділок, 4 вересня, на українську портову інфраструктуру на Дунаї приземлилися на румунській території. У офіційній заяві на сайті міністерства сказано, що "ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії".
Також у заяві засуджується напад на об'єкти цивільної інфраструктури України.
Раніше 4 вересня речник українського міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook написав, що під час нічної атаки на Одещину російські дрони впали та здетонували на території Румунії. "За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії", - написав Ніколенко. Він наголосив, що ця атака "є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО".