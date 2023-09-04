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ПолітикаУкраїна

Румунія заперечує загрозу російських дронів її території

Роман Губа
4 вересня 2023 р.

Міноборони країни заявляє, що "ударні засоби не становили прямої воєнної загрози" для Румунії. Про падіння та детонацію дронів вночі повідомив речник МЗС України.

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У ніч на 4 вересня групи російських дронів атакували портову інфраструктуру Одещини
У ніч на 4 вересня групи російських дронів атакували портову інфраструктуру ОдещиниФото: GLEB GARANICH/REUTERS

Румунія заперечує заяви України про те, що російські безпілотники під час атаки у ніч на понеділок, 4 вересня, на українську портову інфраструктуру на Дунаї приземлилися на румунській території. У офіційній заяві на сайті міністерства сказано, що "ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії". 

Також у заяві засуджується напад на об'єкти цивільної інфраструктури України. 

Раніше 4 вересня речник українського міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook написав, що під час нічної атаки на Одещину російські дрони впали та здетонували на території Румунії. "За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії", - написав Ніколенко. Він наголосив, що ця атака "є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО".

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У ніч на 4 вересня групи російських дронів атакували портову інфраструктуру Одещини

Румунія заперечує загрозу російських дронів її території

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