Румунія заперечує загрозу російських дронів її території

Міноборони країни заявляє, що "ударні засоби не становили прямої воєнної загрози" для Румунії. Про падіння та детонацію дронів вночі повідомив речник МЗС України.

Румунія заперечує заяви України про те, що російські безпілотники під час атаки у ніч на понеділок, 4 вересня, на українську портову інфраструктуру на Дунаї приземлилися на румунській території. У офіційній заяві на сайті міністерства сказано, що "ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії".

Також у заяві засуджується напад на об'єкти цивільної інфраструктури України.

Раніше 4 вересня речник українського міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook написав, що під час нічної атаки на Одещину російські дрони впали та здетонували на території Румунії. "За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії", - написав Ніколенко. Він наголосив, що ця атака "є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО".