Одещину атакували дрони. Є влучання

Вночі Росія вкотре атакувала Одеську область. Українська ППО збила 17 дронів, але пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

У ніч проти понеділка, 4 вересня, Одеську область атакували російські ударні безпілотні літальні апарати, ймовірно Shahed. Атака тривала понад три години і була спрямована на Ізмаїльський, Кілійський райони і Приморське.

"Вже майже дві години ворог атакує наш південь Одещини (Ізмаїльський район) ударними безпілотниками", - повідомив близько 4-ї ранку глава Одеської обласної військової адміністрації (ОВА )Олег Кіпер. В регіоні працювала протиповітряна оборона.

За даними ізмаїльського видання "Измаил City" в Ізмаїлі пролунали кілька вибухів.

Близько 04:30 українські Повітряні сили повідомили, що чергова група ударних БпЛА в Кілійському районі Одещини рухаються вздовж кордону з Румунією. Згодом вони зазначили, що БпЛА рухаються в напрямку Ізмаїла.

Близько 5-ї години Повітряни сили повідомили, що в напрямку південних районів Одеської області, "тим же маршрутом, що і попередні", рухається ще одна група безпілотників.

Уночі, крім Одеської області, повітряна тривога оголошувалась у шести регіонах України.

17 дронів збиті

Як повідомив глава Одеської ОВА, Олег Кіпер, сили української ППО збили 17 дронів. Також, за його словами, у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

"Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано", - йдеться у повідомленні Кіпера.

Попередню атаку було чутно у Румунії

В ніч на 3 вересня Росія атакувала дронами український порт Рені. Вибухи та вібрацію було чутно у румунському місті Галац, повідомило видання Viața Liberă.



Атака була здійснена 22-ма дронами "Shahed". Постраждала припортова інфраструктура, є двоє поранених цивільних.