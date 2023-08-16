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КонфліктиРумунія

Бухарест засудив атаки РФ на портову інфраструктуру на Дунаї

Дар'я Нинько
2 год. тому

Очільниця МЗС Румунії заявила, що Росія, атакуючи портову інфраструктуру України, ставить під загрозу світову продовольчу безпеку та безпеку судноплавства. Це сповільнило і експорт зерна через румунський порт Констанца.

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Український порт Ізмаїл на Дунаї
Український порт Ізмаїл на ДунаїФото: Andrew Kravchenko/AP Photo/picture alliance

Протягом семи місяців 2023 року Україна відвантажила 8,1 мільйона тонн зерна через румунський чорноморський порт Констанца. Про це у середу, 16 серпня, повідомила агенція Reuters з посиланням на дані адміністрації порту.

Зокрема, дані порту свідчать, що станом на кінець червня ця цифра складала 7,5 мільйона тонн. Водночас, як наголошує агенція, темпи вивезення зерна різко сповільнилися, оскільки війська РФ неодноразово завдавали ударів по українській портовій інфраструктурі.

Окрім того, після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи - так званої "зернової угоди" - останнім водним шляхом України для експорту зерна стала річка Дунай. Втім, порти на Дунаї теж неодноразово ставали об'єктами російських атак.

Черговий удар військ РФ по портам

У ніч на середу, 16 серпня, Росія вкотре атакувала портову та зернову інфраструктуру на півдні України ударними дронами типу Shahed-136/131. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, у небі над Одещиною збили 11 дронів. Водночас в один із портів на Дунаї росіянам вдалося поцілити. Внаслідок влучань постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідували.

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Уряд Румунії рішуче засудив атаки військ РФ на портову інфраструктуру України у гирлі Дунаю. "Я рішуче засуджую атаки Росії, які продовжуються, на невинних людей, цивільну інфраструктуру, зокрема зернові сховища в українських портах Рені та Ізмаїл", - написала міністерка закордонних справ Румунії Лумініта Одобеску у соціальній мережі Twitter у середу.

Одобеску наголосила, що цими кричущими порушеннями міжнародного права Росія і далі ставить під загрозу світову продовольчу безпеку та безпеку судноплавства в Чорному морі.

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