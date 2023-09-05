Президент Румунії заперечує падіння дронів РФ
Президент Румунії Клаус Йоганніс заперечив падіння російських безпілотників або їхніх уламків на території своєї країни. Таку заяву він зробив у вівторок, 5 вересня, на пресуконференції.
"Жоден дрон або будь-яка частина такого пристрою не досягла Румунії", - цитує Йоганніса румунське агентство Stiripesurse.
Як зауважує видання, напередодні міністерство національної оборони Румунії "категорично" спростувало інформацію про "так звану ситуацію, що сталася в ніч з неділі на понеділок, коли російські безпілотники впали на територію Румунії".
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Київ готовий поділитися фотодоказами з Бухарестом
Росія вчинила масовану повітряну атаку по Одеській області в ніч із 3 на 4 вересня. Як стверджують українські посадовці, тоді ж було зафіксувано дві детонації на території Румунії в районі порту Ізмаїл. При цьому Україна висловила готовність надати фотодокази цього факту румунській владі. Втім, поки реакції з боку Бухареста на цю пропозицію Києва не було.
Нагадаємо, що в середині листопада 2022 року у Польщі, у селищі Пшеводув поблизу кордону з Україною, впала ракета, дві людини загинули.