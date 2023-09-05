Президент Румунії заперечує падіння дронів РФ

Жоден дрон або його частина не впали на території Румунії, каже президент країни Клаус Йоганніс. Напередодні Київ запропонував надати фотодокази цього факту.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заперечив падіння російських безпілотників або їхніх уламків на території своєї країни. Таку заяву він зробив у вівторок, 5 вересня, на пресуконференції.

"Жоден дрон або будь-яка частина такого пристрою не досягла Румунії", - цитує Йоганніса румунське агентство Stiripesurse.

Як зауважує видання, напередодні міністерство національної оборони Румунії "категорично" спростувало інформацію про "так звану ситуацію, що сталася в ніч з неділі на понеділок, коли російські безпілотники впали на територію Румунії".

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Київ готовий поділитися фотодоказами з Бухарестом

Росія вчинила масовану повітряну атаку по Одеській області в ніч із 3 на 4 вересня. Як стверджують українські посадовці, тоді ж було зафіксувано дві детонації на території Румунії в районі порту Ізмаїл. При цьому Україна висловила готовність надати фотодокази цього факту румунській владі. Втім, поки реакції з боку Бухареста на цю пропозицію Києва не було.

Нагадаємо, що в середині листопада 2022 року у Польщі, у селищі Пшеводув поблизу кордону з Україною, впала ракета, дві людини загинули.