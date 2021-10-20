Клаус Йоганніс - румунський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Клаус Йоганніс".

Клаус Йоганіс є президентом Румунії з 2014 року. Раніше Клаус Йоганіс був мером міста Сібіу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.