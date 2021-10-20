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Клаус Йоганніс

Клаус Йоганніс - румунський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Клаус Йоганніс".

Клаус Йоганіс є президентом Румунії з 2014 року. Раніше Клаус Йоганіс був мером міста Сібіу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Політична криза в Румунії: парламент не підтримав кандидатуру прем'єра

Політична криза в Румунії: парламент не підтримав кандидатуру прем'єра 20.10.2021

Дачіану Чолошу не вдалося заручитися підтримкою парламенту, що поглиблює політичну кризу у країні на тлі загострення епідемії COVID-19. Тепер президент Румунії повинен визначитися з новим прем'єром.
Парламент Румунії висловив недовіру уряду Флоріна Кицу

Парламент Румунії висловив недовіру уряду Флоріна Кицу 05.10.2021

За вотум недовіри румунському уряду проголосував 281 депутат, зокрема й нещодавні партнери лібералів по коаліції.

Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав Премію імені Карла Великого

Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав Премію імені Карла Великого 02.10.2021

Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав престижну європейську премію як посередник між Західною та Східною Європою і борець за європейські цінності.
У Румунії три партії домовились про коаліцію

У Румунії три партії домовились про коаліцію 21.12.2020

Коаліційну угоду підписали Національна ліберальна партія, "Альянс-2020 USR-Plus" та Демократичний союз угорців Румунії. Очолити румунський уряд має Флорін Кицу.
Президент Румунії висунув в.о. міністра фінансів кандидатом у прем'єри

Президент Румунії висунув в.о. міністра фінансів кандидатом у прем'єри 26.02.2020

Флорін Кицу повинен сформувати перехідний уряд до проведення намічених на листопад парламентських виборів. Склад цього уряду ще має затвердити парламент.

На виборах президента Румунії перемагає Клаус Йоганніс - екзитполи

На виборах президента Румунії перемагає Клаус Йоганніс - екзитполи 24.11.2019

Згідно з результатами екзитполів, за чинного голову держави Клауса Йоганніса віддали голоси понад 65 відсотків виборців. Колишня прем'єрка Віоріка Денчіле набрала лише 33,5 відсотка.

У Румунії обирають президента

У Румунії обирають президента 24.11.2019

У Румунії відбувається другий тур президентських виборів. У першому турі чинний президент Клаус Йоганніс переміг експрем'єрку Віоріку Денчіле.

Йоганніс перемагає у першому турі виборів президента Румунії

Йоганніс перемагає у першому турі виборів президента Румунії 10.11.2019

Перший тур виборів президента Румунії, за попередніми даними, закінчився перемогою чинного глави держави Клауса Йоганніса. Другий тур має відбутися 24 листопада.
У Румунії проходять президентські вибори

У Румунії проходять президентські вибори 10.11.2019

За результатами соцопитувань, лідером президентських перегонів у Румунії повинен з великим відривом стати чинний глава держави Клаус Йоганніс.
У Румунії парламент висловив недовіру уряду

У Румунії парламент висловив недовіру уряду 10.10.2019

Більшістю голосів румунські законодавці виступили за вотум недовіри уряду соціал-демократів на чолі з Віорікою Денчіле. Нинішній уряд буде тимчасово виконувати обов'язки до призначення нового складу кабінету міністрів.
Громадяни Румунії підтримали на референдумі жорсткіший антикорупційний курс

Громадяни Румунії підтримали на референдумі жорсткіший антикорупційний курс 27.05.2019

На референдумі румуни проголосували за те, аби уряд не змінював закони на користь підозрюваних у корупції можновладців, а також за послідовне покарання корупціонерів.
Румунія розпочинає головування в ЄС

Румунія розпочинає головування в ЄС 01.01.2019

Це перше головування Румунії після вступу до ЄС у 2007 році. У Брюсселі вважають, що Бухарест не готовий очолити держави блоку.

Президент Румунії вважає, що його країна не готова головувати в ЄС

Президент Румунії вважає, що його країна не готова головувати в ЄС 12.11.2018

Румунія з 1 січня має очолити Євросоюз. Румунський президент Клаус Йоганніс, однак, вважає, що його країна не готова до головування. Спершу має піти у відставку уряд.

Коментар: Демократія функціонує інакше!

Коментар: Демократія функціонує інакше! 13.08.2018

Мирні антикорупційні демонстрації в столиці Румунії намагалися жорстоко придушити. Така поведінка поліції та накази уряду неприпустимі в демократичній країні, вважає Роберт Шварц.
У Румунії десятки тисяч другий день поспіль протестували проти уряду

У Румунії десятки тисяч другий день поспіль протестували проти уряду 12.08.2018

У Бухаресті та інших містах Румунії десятки тисяч людей другий день поспіль протестували проти уряду. Тим часом прокуратура розслідує правомірність застосування сили правоохоронцями щодо демонстрантів 10 серпня.
Антиурядовий протест у Румунії обернувся насильством: сотні постраждалих

Антиурядовий протест у Румунії обернувся насильством: сотні постраждалих 11.08.2018

Десятки тисяч людей вийшли у Бухаресті на протест проти політики уряду Румунії. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Медичної допомоги потребували понад 400 потерпілих.

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