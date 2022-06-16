 Реакції на візит європейських лідерів до Києва: від ейфорії до скепсису | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Реакції на візит європейських лідерів до Києва: від ейфорії до скепсису

В Києві одноголосно вітають підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС з боку провідник країн блоку. Водночас там сподіваються на більшу військову допомогу та відмову від купівлі російських енергоносіїв.

Олаф Шольц, Дмитро Кулеба, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон

Квартет європейських лідерів зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським

Президент України Володимир Зеленський назвав "історичним днем" візит до Києва лідерів Франції та Румунії, а також голів урядів Німеччини та Італії в четвер, 16 червня. Він подякував їм за підтримку заявки України на вступ до ЄС та знову закликав постачати Україні більше озброєнь.

Тим часом у правлячій партії "Слуга народу" вже святкують перемогу в боротьбі за надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС, хоча остаточне рішення ухвалюватимуть лідери держав та урядів блоку на саміті 23-24 червня. Коментуючи візит Олафа Шольца, Еммануеля Макрона, Маріо Драгі та Клауса Йоганніса, депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга Народу" Марія Мезенцева звернула увагу на те, що Італія, Німеччина та Франція є країнами-засновниками Євросоюзу. "На їхню думку орієнтуватимуться інші країни. Тобто ми маємо величезні шанси після спільної дипломатичної роботи отримати статус кандидата і далі рухатись за дорожньою картою, яка буде надана для подальших кроків і реформ", - заявила Мезенцева.

Підсумки візиту вітають і у владі, і в опозиції

Позитивною новиною називають підсумки візиту європейського квартету і в опозиції. Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС, представниця "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе особливо звернула увагу на підтримку статусу кандидата на вступ до ЄС для України з боку Німеччини та Франції. Раніше з Берліна та Парижа часто лунав скепсис у цьому питанні. "Для нас це важлива і ключова зміна в їхній позиції", - сказала політикиня.

Читайте також: Німецька преса: Європейська перспектива для України без зброї нічого не варта

Олаф Шольц, Еммануель Макрон та Володимир Зеленський

Німеччина та Франція вважалися скептиками в питанні перспективи членства України в ЄС

Водночас депутатка зазначила, що хотіла б почути і про рішення надати  Україні більше важкої зброї, ніж це схвалено на даний момент. "Цього недостатньо, щоби перемогти ворога, і тому нам доведеться і далі працювати зі всіма цими столицями, які можуть надати нам всю необхідну зброю і запровадити такі санкції, що не дозволять Росії заробляти кошти для терористичної діяльності. А це саме те, що сьогодні відбувається, коли Європа закуповує газ і нафту з Росії", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вагома думка Франції та Німеччини

Історичним візит лідерів чотирьох держав і урядів ЄС назвав і колишній міністр закордонних справ України, керівник київського "Центру досліджень Росії" Володимир Огризко. Він так само звертає увагу на те, що думка Німеччини і Франції в Євросоюзі є "якщо не визначальною, то дуже вагомою", тож підтримка надання Україні бажаного статусу може позитивно вплинути на скептиків всередині європейської спільноти.

Голова правління київського Інституту світової політики Євген Магда вважає промовистим той факт, що за підсумками візиту європейської четвірки було спростовано поширені напередодні твердження російської пропаганди про те, що європейці будуть примушувати Україну до капітуляції. "Поїздка європейських лідерів до Ірпеня була корисна тим, що не лише вони отримали відповідні враження, а й тим, що це висвітлювала європейська преса, і це матиме свій позитивний вплив в осяжній перспективі", - сказав Магда. В нього немає сумнівів, що Україна стане кандидатом на вступ до Євросоюзу, але членство в цій організації набуде тільки по завершенні російсько-української війни і впровадження всіх необхідних реформ.

Мир на умовах України

Після візиту європейської четвірки до України в німецькому виданні Die Welt з'явилася стаття, яку широко поширили інші. У ній ідеться про те, що під час непублічної частини переговорів європейські лідери, мовляв, могли схиляти Зеленського до мирних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним в обмін на підтримку статусу кандидата на вступ до ЄС для Києва.

Український ексміністр Володимир Огризко впевнений, що вмиротворення Путіна і справді залишається метою зовнішньої політики "для багатьох в Європі". "Закриті частини переговорів завжди є і завжди будуть, і в цьому немає нічого дивного. Але заяви чотирьох лідерів про те, що мир може бути лише на умовах України, дає надію на відсутність тиску з метою, щоби Україна поступилася своєю територією", - підсумував Володимир Огризко.

Дивитись відео 04:11

Порошенко про перемогу, постачання зброї і Путіна (16.06.2022)

Також за темою

Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) shakes hands with Chancellor of Germany Olaf Scholz next to French president Emmanuel Macron (2ndR) ahead of a meeting in Kyiv on June 16, 2022, amid Russian invasion of Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

ФРН, Франція, Італія та Румунія підтримали негайне надання Україні кандидатства в ЄС 16.06.2022

Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс виступили за негайне надання Україні статусу кандидата в ЄС. Як зазначив президент Зеленський, це рішення стане спільним історичним успіхом.

From left, Romanian President Klaus Iohannis, Prime Minister of Italy Mario Draghi, Ukraine President Volodymyr Zelenskyy, France's President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz attend a press conference in Kyiv, Thursday, June 16, 2022. The leaders of four European Union nations visited Ukraine on Thursday, vowing to back Kyiv's bid to become an official candidate to join the bloc in a high-profile show of support for the country fending off a Russian invasion. (Ludovic Marin, Pool via AP)

Європейський квартет у Києві: беззаперечна підтримка України на шляху до ЄС 16.06.2022

Підтримка статусу кандидата в члени ЄС для України, спроби розблокувати експорт українського зерна і підтверджені обіцянки щодо надання зброї Києву. Головні підсумки візиту в Україну Шольца, Макрона, Драгі та Йоганніса.

French President Emmanuel Macron, center, Italian Prime Minister Mario Draghi and German Chancellor Olaf Scholz visit Irpin, outside Kyiv, Thursday, June 16, 2022. The leaders of France, Germany, Italy and Romania arrived in Kyiv on Thursday in a show of collective European support for the Ukrainian people as they resist Russia's invasion, marking the highest-profile visit to Ukraine's capital since Russia invaded its neighbor. (Ludovic Marin, Pool via AP)

Макрон під час візиту в Ірпінь: Україна має протистояти та перемогти 16.06.2022

Під час першого з початку вторгнення РФ візиту в Україну лідери Франції, ФРН, Італії та Румунії відвідали зруйнований внаслідок війни Ірпінь. Вони були шоковані побаченим.

Реклама

Докладно

Kalush Orchestra в Турині (архівне фото)

Коментар: Росія вкрала "Євробачення" в України

Україна не зможе провести "Євробачення-2023". Цієї можливості Україну позбавила Росія, вважає Андрій Бреннер.  

Ілон Маск на відкритті гігафабрики Tesla у Ґрюнгайде під Берліном, 22 березня 2022 року

Чого Маск навчив колишню НДР, збудувавши під Берліном завод

Як залучити іноземних інвесторів до Східної Німеччини, яка довго потерпала від деіндустріалізації?  