Реакції на візит європейських лідерів до Києва: від ейфорії до скепсису

Президент України Володимир Зеленський назвав "історичним днем" візит до Києва лідерів Франції та Румунії, а також голів урядів Німеччини та Італії в четвер, 16 червня. Він подякував їм за підтримку заявки України на вступ до ЄС та знову закликав постачати Україні більше озброєнь.

Тим часом у правлячій партії "Слуга народу" вже святкують перемогу в боротьбі за надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС, хоча остаточне рішення ухвалюватимуть лідери держав та урядів блоку на саміті 23-24 червня. Коментуючи візит Олафа Шольца, Еммануеля Макрона, Маріо Драгі та Клауса Йоганніса, депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга Народу" Марія Мезенцева звернула увагу на те, що Італія, Німеччина та Франція є країнами-засновниками Євросоюзу. "На їхню думку орієнтуватимуться інші країни. Тобто ми маємо величезні шанси після спільної дипломатичної роботи отримати статус кандидата і далі рухатись за дорожньою картою, яка буде надана для подальших кроків і реформ", - заявила Мезенцева.

Підсумки візиту вітають і у владі, і в опозиції

Позитивною новиною називають підсумки візиту європейського квартету і в опозиції. Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС, представниця "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе особливо звернула увагу на підтримку статусу кандидата на вступ до ЄС для України з боку Німеччини та Франції. Раніше з Берліна та Парижа часто лунав скепсис у цьому питанні. "Для нас це важлива і ключова зміна в їхній позиції", - сказала політикиня.

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Німеччина та Франція вважалися скептиками в питанні перспективи членства України в ЄС

Водночас депутатка зазначила, що хотіла б почути і про рішення надати Україні більше важкої зброї, ніж це схвалено на даний момент. "Цього недостатньо, щоби перемогти ворога, і тому нам доведеться і далі працювати зі всіма цими столицями, які можуть надати нам всю необхідну зброю і запровадити такі санкції, що не дозволять Росії заробляти кошти для терористичної діяльності. А це саме те, що сьогодні відбувається, коли Європа закуповує газ і нафту з Росії", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вагома думка Франції та Німеччини

Історичним візит лідерів чотирьох держав і урядів ЄС назвав і колишній міністр закордонних справ України, керівник київського "Центру досліджень Росії" Володимир Огризко. Він так само звертає увагу на те, що думка Німеччини і Франції в Євросоюзі є "якщо не визначальною, то дуже вагомою", тож підтримка надання Україні бажаного статусу може позитивно вплинути на скептиків всередині європейської спільноти.

Голова правління київського Інституту світової політики Євген Магда вважає промовистим той факт, що за підсумками візиту європейської четвірки було спростовано поширені напередодні твердження російської пропаганди про те, що європейці будуть примушувати Україну до капітуляції. "Поїздка європейських лідерів до Ірпеня була корисна тим, що не лише вони отримали відповідні враження, а й тим, що це висвітлювала європейська преса, і це матиме свій позитивний вплив в осяжній перспективі", - сказав Магда. В нього немає сумнівів, що Україна стане кандидатом на вступ до Євросоюзу, але членство в цій організації набуде тільки по завершенні російсько-української війни і впровадження всіх необхідних реформ.

Мир на умовах України

Після візиту європейської четвірки до України в німецькому виданні Die Welt з'явилася стаття, яку широко поширили інші. У ній ідеться про те, що під час непублічної частини переговорів європейські лідери, мовляв, могли схиляти Зеленського до мирних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним в обмін на підтримку статусу кандидата на вступ до ЄС для Києва.

Український ексміністр Володимир Огризко впевнений, що вмиротворення Путіна і справді залишається метою зовнішньої політики "для багатьох в Європі". "Закриті частини переговорів завжди є і завжди будуть, і в цьому немає нічого дивного. Але заяви чотирьох лідерів про те, що мир може бути лише на умовах України, дає надію на відсутність тиску з метою, щоби Україна поступилася своєю територією", - підсумував Володимир Огризко.