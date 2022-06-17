 Єврокомісія рекомендувала визнати Україну кандидатом на вступ до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2022

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Новини

Єврокомісія рекомендувала визнати Україну кандидатом на вступ до ЄС

Єврокомісія ухвалила висновки щодо заявок на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії. У них вона рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидата у члени Євросоюзу.

EU-Ukraine-Gipfel in Brüssel

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство у ЄС. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на спільній пресконференції з єврокомісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї у Брюсселі у п'ятницю, 17 червня.

"Єврокомісія рекомендує Раді, по-перше, дати Україні європейську перспективу та, по-друге, дати Україні статус кандидата", - заявила фон дер Ляєн. "У нас один чіткий меседж: так, Україна заслуговує на європейську перспективу, так, Україну треба привітати як країну-кандидатку. Він засновується на розумінні, що гарну роботу було зроблено (у реформах. - Ред.), але важливу роботу ще треба зробити. Весь процес засновується на заслугах. Все робитиметься за процедурою, тому прогрес цілковито залежить від України", - додала очільниця Єврокомісії.

Аналогічну рекомендацію Єврокомісія дала і щодо Молдови. А ось щодо Грузії пропозиція Єврокомісії інша - визнати її європейську перспективу, але перед наданням їй статусу кандидата Тбілісі ще треба буде впровадити реформи.

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Очікується, що питання надання статусу кандидата розглянуть президенти та прем'єри країн ЄС на своєму саміті у Брюсселі 23-24 червня. Для позитивного рішення потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав Євросоюзу. З наближенням саміту дедалі більше європейських урядів висловлюються за надання на ньому Україні та Молдові статусу кандидата. Зокрема, напередодні це зробили канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Франції Еммануель Макрон.

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