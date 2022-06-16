ФРН, Франція, Італія та Румунія підтримали негайне надання Україні кандидатства в ЄС

ФРН, Франція, Італія та Румунія підтримують "негайне" надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 16 червня.

Він також додав, що цей статус буде супроводжуватися дорожньою картою. До того ж буде врахована ситуація на Балканах і в сусідньому регіоні, зокрема в Молдові, наголосив Макрон.

Крім того, він анонсував посилення постачань зброї Францією в Україну. Йдеться про надання Києву додаткових шістьох самохідних гаубиць великої дальності Caesar.

Шольц: ФРН підтримує надання статусу Україні та Молдові

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина виступає за статус кандидата як для України, так і для Молдови. "Україна є частиною європейської родини", - наголосив Шольц та нагадав, що кандидати повинні відповідати чітким критеріям для вступу.

Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що рішення щодо надання Україні кандидатства стане спільним історичним успіхом країн.

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"Статус кандидата у члени Європейського союзу для України може історично посилити свободу в Європі і стати одним із ключових європейських рішень першої третини 21 століття. Я вірю, що це рішення стане нашим спільним історичним успіхом", - заявив Зеленський. На його думку, українці заслужили на отримання цього статусу і Україна готова працювати над тим, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу.

Український лідер також наголосив, що мета РФ полягає в тому, аби зламати Україну і через це зламати Європу в цілому. "Ми можемо і повинні спільно зламати цей сценарій", - зазначив Зеленський.

17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.