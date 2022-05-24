Фон дер Ляєн: ЄС стоїть на порозі "історичного рішення" щодо України

Європейський Союз стоїть на порозі "історичного рішення" напередодні саміту 23-24 червня, під час якого розглядатимуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це, повертаючись з Києва, сказала журналістам очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), передає у неділю, 12 червня, інформагентство dpa.

"Сподіваюся, що за 20 років, згадуючи про ці події, ми зможемо сказати, що вчинили правильно", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, головний виклик для ЄС полягатиме у тому, щоб за результатами саміту напрацювати спільну позицію, "яка відображатиме масштаб цього історичного рішення".

Читайте також: Заявка України на вступ до ЄС: чи не надійде висновок Єврокомісії надто пізно?

Переговори у Києві

Під час свого другого з початку повномасштабної російської війни візиту до України президентка Єврокомісії обговорила з президентом України Володимиром Зеленським деталі отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Вона зазначила, що проведені переговори дозволять Єврокомісії завершити роботу над висновком щодо готовності Києва до набуття відповідного статусу до кінця наступного тижня.

Очікується, що Єврокомісія оприлюднить свій висновок найближчої п'ятниці, 17 червня, за тиждень до саміту ЄС. Умовою для позитивного рішення має стати зобов'язання Києва провести певні реформи - зокрема, у сфері правової держави та боротьбі з корупцією.

Читайте також: Європарламент рекомендував дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Очікування щодо надання Україні статусу кандидата

Згідно з офіційною процедурою ЄС, рішення про надання статусу кандидата мають підтримати всі країни-члени. За словами віцепрем'єрки - міністерки з євроінтеграції України Ольги Стефанішиної, про інші формати для України замість статусу кандидата висловилися сім країн. Три з них поки не хочуть давати "зелене світло" для Києва.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше цього тижня заявив, що на жодні альтернативи статусу кандидата в ЄС Київ не погодиться. "Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС. Не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата, не інший сурогат, нічого цього", - заявив він.

Україна підписала заявку на вступ до ЄС 28 лютого - через чотири дні після нападу Росії.