Президентка Єврокомісії: Україні потрібні реформи і модернізація

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у суботу, 11 червня, провела у Києві переговори щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Вона обговорила з президентом країни Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем умови надання Євросоюзом довгострокової допомоги щодо відновлення країни після війни.

Після переговорів у Києві глава Єврокомісії заявила, що Україна є міцною парламентською демократією і вже була на хорошому шляху до вторгнення Росії. Під час відбиття російської агресії вся країна демонструє спротив і такий самий дух потрібен для проведення реформ та модернізації країни, відзначила вона. Фон дер Ляєн повідомила, що Київ та Брюссель співпрацюють над створенням платформи для відновлення України.

"Існує величезний всебічний інтерес - недержавних організацій, бізнесу, міжнародних інституцій, аби допомогти України постати з попелу. Ми прагнемо направляти інвестиції та проводити реформи, аби покращити життя українців, зробити Україну більш привабливою для інвесторів та підтримати Україну на її європейському шляху", - заявила вона.

Європейська комісія виступить з оцінкою щодо заявки Києва

Після прибуття до Києва очільника Єврокомісії повідомила про намір підбити "підсумки спільних зусиль, необхідних для відновлення та прогресу України на її європейському шляху". "Це буде врахованов нашому висновку, який ми надамо найближчим часом", - відзначила вона.

Очікується, що Єврокомісія оприлюднить свій висновок щодо того, чи отримає України статус кандидата на членство в ЄС, найближчої п'ятниці, 17 червня, за тиждень до саміту ЄС 23-24 червня, під час якого і мають розглянути це питання. Умовою для позитивного рішення має стати зобов'язання Києва провести певні реформи - зокрема, у сфері правової держави та боротьбі з корупцією.



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Очікування щодо надання Україні статусу кандидата

Згідно з офіційною процедурою ЄС, рішення про надання статусу кандидата мають підтримати всі країни-члени. За словами віцепрем'єрки - міністерки з євроінтеграції України Ольги Стефанішиної, про інші формати для України замість статусу кандидата висловилися сім країн. Три з них поки не хочуть давати "зелене світло" для Києва.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше цього тижня заявив, що на жодні альтернативи статусу кандидата в ЄС Київ не погодиться. "Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС. Не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата, не інший сурогат, нічого цього", - заявив він.

Україна підписала заявку на вступ до ЄС 28 лютого - через чотири дні після нападу Росії.