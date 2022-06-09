 Стефанішина: У ЄС є три основні країни, які поки не хочуть давати статус кандидата | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2022

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Новини

Стефанішина: У ЄС є три основні країни, які поки не хочуть давати статус кандидата

Сім країн Євросоюзу висловлювали пропозиції надати Україні інший формат, а не статус кандидата, заявила Ольга Стефанішина в Брюсселі. Головний спротив іде від трьох держав ЄС.

У ЄС не всі одностайні щодо надання Україні статусу члена

У ЄС не всі одностайні щодо надання Україні статусу члена

Віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата. Передусім три з них поки не хочуть давати "зелене світло" для Києва, зазначила Стефанішина у четвер, 9 червня, під час візиту до Брюсселя.

"У цілому приблизно сім країн Євросоюзу - це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, - висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але, фактично, є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України", - розповіла вона.

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Віцепрем'єрка не назвала ці країни, додавши: "Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалено 24 числа, то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати". Ідеться про саміт 23-24 червня, на якому можуть ухвалити рішення щодо статусу кандидата. "Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "Ні", - водночас зауважила Стефанішина.

Під час своєї поїздки до Брюсселя вона намагається розвіяти сумніви скептичних країн. Зокрема вона вказує, що Україна виконала 65-70 відсотків зобов'язань за угодою про асоціацію та створила систему антикорупційних органів. Стефанішина переконує, що будь-які варіанти, крім статусу кандидата, "послаблять сам ЄС".

"Ми наполягаємо, що рішення про надання Україні статусу кандидата - це лише початок процесу, і не треба весь свій політичний скептицизм і капітал витрачати на протистояння цьому. Це початок процесу, це шанс, яким Україна або скористається або не скористається", - підсумувала віцепрем'єрка.

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