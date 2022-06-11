Фон дер Ляєн прибула до Києва обговорити заявку України на вступ до ЄС

Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) прибула до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським щодо заявки країни на членство у ЄС.

"Разом з президентом Зеленським ми оцінимо масштаб спільної роботи, яку необхідно провести для відбудови (України - Ред.), а також прогрес, який здійснила Україна за європейським напрямом", - написала глава Єврокомісії у Twitter у суботу, 11 червня.

Урсула фон дер Ляєн відвідує Україну вдруге відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Під час візиту до України у квітні вона передала українському президентові опитувальник щодо вступу до ЄС та їздила до Бучі на Київщині, де після відступу російських військ було знайдено сотні тіл вбитих та закатованих цивільних.

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Очікування щодо надання Україні статусу кандидата

Очікується, що Європейська Комісія надасть свій висновок щодо готовності України набути статусу кандидата на членство в ЄС до 17 червня, за тиждень до саміту ЄС 23-24 червня, під час якого і мають розглянути це питання. Згідно з офіційною процедурою ЄС, рішення про надання статусу кандидата мають підтримати всі країни-члени, нагадує інформагентство dpa..

Наразі не всі країни Євросоюзу підтримують ідею про членство України. За словами віцепрем'єрки - міністерки з євроінтеграції України Ольги Стефанішиної, про інші формати для України замість статусу кандидата висловилися сім країн. Передусім три з них поки не хочуть давати "зелене світло" для Києва. Втім, які саме це країни, вона не назвала.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше цього тижня заявив, що на жодні альтернативи статусу кандидата в ЄС Київ не погодиться. "Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС. Не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата, не інший сурогат, нічого цього", - заявив він.

Україна підписала заявку на вступ до ЄС 28 лютого - через чотири дні після нападу Росії.