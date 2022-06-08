Європарламент рекомендував дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Євродепутати вважають, що Євросоюзу слід надати Україні статус кандидата на членство в об'єднанні. Про це йдеться у резолюції Європарламенту щодо зовнішньої, безпекової та оборонної політики ЄС після агресивної війни Росії проти України, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбурзі в середу, 8 червня. За неї проголосували 438 євродепутатів, 65 - висловилися проти, ще 94 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

Європарламент рекомендував Раді ЄС погодитися, що "Версальська декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство у ЄС, а також надати їй статус кандидата до ЄС, як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України". Ідеться про декларацію неформального саміту ЄС у Версалі, яка, щоправда, була дуже обережною у формулюваннях і визнала лише європейські прагнення України та додавала, що країна належить до європейської родини.

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Нагадаємо, що раніше Європарламент лише закликав ЄС "працювати у напрямку надання Україні статусу кандидата".

У нинішній резолюції згадуються також "європейські прагнення Молдови та Грузії". Ці країни, як відомо, услід за Україною подали свої заявки. Утім, рекомендації надати їм статус кандидата резолюція не містить.

Європарламент просить зброю для України

Крім того, Європарламент рекомендував "без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною". За цим інструментом Євросоюз уже виділив два мільярди євро на закупівлю зброї для Києва.

Резолюція також закликала підтвердити, що "Україна, як і будь-яка інша країна, має суверенне право самостійно ухвалювати рішення щодо своїх політичних альянсів і економічної інтеграції, без втручання інших країн". Євродепутати рекомендували підтримати й "розслідування воєнних злочинів, вчинених Росією в Україні, включно з закликом до спеціального трибуналу ООН".

На думку Європарламенту, ЄС слід запровадити вторинні санкції щодо організацій і третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції. Резолюція закликає і детально вивчити вплив обмежувальних заходів на Росію.

"Ціль - допомогти Україні завдати поразки РФ"

Одними з найбільш спірних виявилися кілька пунктів резолюції, які стосуються Росії. Їх подали представники фракції соціал-демократів.

"Стратегічною ціллю вільного світу є допомогти Україні у підсумку завдати поразки російському агресору та відновити контроль над її міжнародно визнаною територією", - говориться у резолюції. Соціал-демократи хотіли уникнути згадки про поразку Росії, і їхня поправка говорила натомість про підривання здатності РФ "загрожувати територіальній цілісності сусідніх країн та підривати міжнародну безпеку в майбутньому". Утім, цю поправку не підтримали.

Також зберігся початковий текст резолюції, який говорить, що відсутність "адекватної" реакції на "російські агресії проти Грузії у 2008 році та проти України у 2014 році спонукала Росію продовжувати агресивні військові та політичні кампанії, включно з повномасштабним вторгненням в Україну".

Натомість соціал-демократам вдалося замінити пункт проєкту, який говорив, що Володимир Путін за час свого президентства перетворив Росію на "тоталітарну державу-парію". За те, щоб залишити цей текст, проголосували 229 євродепутатів. Але 330 їхніх колег замінили цей пункт на такий: "Агресивна війна РФ проти України та її атаки на європейський мирний порядок відбуваються на тлі жорстких репресій проти громадянського суспільства та політичної опозиції в Росії, спрямованих на забезпечення виживання все більш тоталітарного режиму". Це вже вдруге після початку війни, коли намагання назвати Росію "державою-парією" не знайшло підтримки в Європарламенті.

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