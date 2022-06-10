Україна, Молдова, Грузія: хто краще готовий до статусу кандидата в члени ЄС

Єврокомісія в п'ятницю, 17 червня, має опублікувати свої висновки щодо заявок на членство в ЄС України, Молдови та Грузії. На їхній основі держави Євросоюзу вирішуватимуть, чи надавати цим країнам статус кандидата на вступ до об'єднання.

У ЗМІ вже з'явилися публікації про те, що рекомендація Єврокомісії щодо кожної з трьох країн може бути різною. Розмови про це ведуться у Брюсселі не під запис уже деякий час. Але офіційно на це натякнула першою президія Європарламенту. Вона закликала дати Україні та Молдові статус кандидата вже на саміті ЄС 23-24 червня. А ось щодо Грузії там пропонували лише "працювати над наданням такого самого статусу".

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Щоб отримати статус кандидата, країні треба продемонструвати, що вона йде шляхом до так званих Копенгагенських критеріїв, відповідати яким має кожен претендент на членство в ЄС.

Україна та Молдова - лідери на шляху євроінтеграції

Зрозуміти, наскільки добре Україна, Грузія та Молдова просунулися на шляху євроінтеграції, може допомогти Індекс Східного партнерства, який щороку публікує Форум громадянського суспільства Східного партнерства - об'єднання неурядових організацій Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України. В індексі за 2020-21 роки лідерами є Україна та Молдова з показником у 0,70, за ними йде Грузія з 0,65, далі Вірменія з 0,63, Білорусь (0,49) і Азербайджан (0,44).

Президія Європарламенту закликала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

"Ми побачили великі кроки України, Молдови та Грузії вперед у їхньому зближенні з ЄС у питаннях торгівлі, сфери свобод, безпеки та юстиції, бізнес-клімату, а також захисту клімату та довкілля", - зазначила редакторка індексу Керрі Лонгхьорст під час круглого столу 14 червня в Європарламенті.

Говорячи про перший і головний критерій, який стосується демократії та верховенства права, експертка вказала на багато "позитивних прикладів" як в Україні, так і в Молдові й Грузії. Натомість, за словами Лонгхьорст, є і багато "проблем", зокрема в незалежності судової системи, практиці проведення виборів або ж боротьбі з корупцією.

Політична криза в Грузії та посередництво Євросоюзу

Чому ж тоді у президії Європарламенту окремо виділили Грузію? Євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс звернув увагу на угоду від квітня 2021 року між грузинською владою й опозицією, посередником піл час укладання якої став президент Європейської Ради Шарль Мішель. Ця угода передбачала низку кроків і реформ, які мали владнати політичну кризу, котра розпочалася після парламентських виборів 2020 року. Тоді опозиція звинуватила владу у фальсифікаціях і відмовилася отримувати депутатські мандати.

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Але вже в липні 2021 році влада відкинула домовленості, і цього не забули ні в Європарламенті, ні в інших інституціях Євросоюзу. "З боку ЄС були великі очікування, що політичне життя в Грузії налагодиться та буде більше духу співпраці. Але цього не сталося. З того часу сталися деякі події у червні минулого року: нові арешти, судові справи проти журналістів", - додав Ауштрявічюс.

2020 року опозиція в Грузії протестувала проти результатів парламентських виборів

Експертка брюссельського аналітичного центру EPC Аманда Пол також вказує на проблеми з функціонуванням демократії в Грузії. "Грузія зробила дивовижні речі за останні 15 років, але останнім часом вони завели себе в халепу", - зазначає експертка у розмові з DW. Вона звертає увагу не лише на невизнання опозицією результатів парламентських виборів 2020 року, але й на те, що її лідер, голова заснованої Міхеілом Саакашвілі партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія, був змушений деякий час провести у в'язниці.

В України найкращі шанси отримати статус кандидата

У Молдові, навпаки, справи пішли на краще лише останнім часом, після того як президенткою стала Майя Санду, а її партія отримала більшість у парламентів. Зараз уперше президент, уряд і більшість у парламенті країни представлені проєвропейськими та реформістськими політиками. Утім, поки ніхто не може говорити, чи збережеться така ситуація і нада47691831лі, тому в Брюсселі ситуацію в Молдові бачать як доволі "крихку".

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Щоправда, для багатьох це аргумент радше на користь надання країні статусу кандидата на вступ до ЄС. "Молдова йшла від однієї кризи до іншої. Лише останнім часом були нові позитивні кроки", - каже Аманда Пол і робить висновок щодо перспектив отримання статусу кандидата: "Україна загалом має сильнішу позицію (ніж Грузія та Молдова. - Ред.), хоча й не ідеальну".

Віцепрем'єрка України з євроінтеграції Ольга Стефанішина

Керівництво України було не в захваті від того, що Грузія та Молдова подали свої заявки, адже це може ускладнити отримання Києвом статусу кандидата. Віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що підтримує прагнення Молдови та Грузії. "Але ми вважаємо, що має бути індивідуальний підхід, адже ми маємо і різні угоди, різний обсяг зобов'язань, різний етап інтеграції з ЄС, і, звичайно, в нас різні ринки", - заявила вона DW, додавши, що "індивідуальний підхід дуже важливий для того, щоб навіть такі складні рішення ще більше не ускладнювати".

Україна не хоче опинитися в одному пакеті з Молдовою та Грузією

Болісно в Києві сприйняли й те, що Тбілісі та Кишинів не приєдналися до шести пакетів санкцій, які ЄС запровадив проти Росії з початку повномасштабної війни. Натомість до них приєдналися Україна, країни зі статусом кандидата - Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також потенційний кандидат Боснія і Герцеговина. Це важливо й для Брюсселя, адже узгодження своєї зовнішньої, безпекової та оборонної політики є одним з критеріїв для вступу до ЄС. І у Євросоюзі окремо нагадували Сербії, що очікують від неї все більшої синхронізації її зовнішньої політики, зокрема й санкцій, з позицією ЄС.

При цьому Ауштрявічюс наголошує, що Україні, Молдові та Грузії не слід конкурувати за те, хто отримає статус кандидата, а варто зосередитися на тому, аби показати найкращі результати в реформах. "Ніхто не каже, що ці країни ідеальні та досягли всіх демократичних критеріїв. Але що важливо - це серйозність намірів політичних еліт, що вони йдуть у цьому напрямку", - підсумував євродепутат.