Президія Європарламенту зробила заяву щодо статусу кандидата для України

Президія Європарламенту закликала глав держав і урядів країн ЄС "ухвалити рішення щодо заявок України, Республіки Молдова та Грузії вступити до Євросоюзу" на своєму саміті 23-24 червня. Про це йдеться у спільній заяві голів фракцій, ухваленій президією Європарламенту в четвер, 9 червня. До президії входить спікерка Роберта Мецола та голови усіх фракцій.

"Європейський Союз має продемонструвати хоробрість, рішучість і далекоглядність у сьогоднішньому контексті жорстокої агресивної війни проти нашої європейської сусідки України", - говориться у заяві. Там наголосили, що ЄС повинен бути надійним партнером, який демонструє солідарність з тими, хто виступає за такі саме ідеали, як і він.

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"Громадяни України бажають жити у вільній, демократичній і заможній країні, яка є гордим і відданим членом європейської родини. Ми визнаємо, що ці прагнення поділяють і народи Грузії та Молдови та країн Західних Балкан, чиїми очікуваннями не слід продовжувати нехтувати", - вважають у президії Європарламенту.

"Тому ми наполегливо закликаємо вас надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата на вступ до ЄС, відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та як початок заснованого на заслугах процесу. А також працювати над наданням такого самого статусу Грузії, аби задовольнити легітимні прагнення грузинського народу", - говориться у заяві.

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Нагадаємо, що напередодні, 8 червня, Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав надати Україні статус кандидата на членство у ЄС. У ній він також загадав про європейські прагнення Молдови та Грузії.