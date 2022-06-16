Кулеба: Позиція ФРН щодо кандидатства України - переломний момент

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер, 16 червня, заявив, що відносини України та Німеччини рухаються в правильному напрямку та наголосив на важливості візиту канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Києва.

"Я не ділю відносини з Німеччиною на погані сторінки чи нові сторінки. Все нормально, ми рухаємося вперед у правильному напрямку і сьогоднішній візит канцлера до України є дуже важливим", - зазначив Кулеба у коментарі кореспонденту DW.

За його словами, зрушення позиції Німеччини у питанні кандидатства в ЄС для України є переломним моментом.

Підтримка ФРН кандидатства України - сигнал всім скептикам

"Це не лише сигнал Україні, це також сигнал всім скептикам в Євросоюзі", - сказав сказав очільник зовнішньополітичного відомства. На його думку, тепер, після того як ФРН підтримала Україну на цьому шляху, інші країни очевидно "не зможуть заховатися за її спиною" і не підтримувати цей статус.

За підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лідери Франції, ФРН, Італії та Румунії заявили про підтримку "негайного" надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Разом з цим статусом Україні нададуть дорожню карту, повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

Україна подала заявку про вступ до Євросоюзу 28 лютого, незадовго після повномасштабного вторгнення Росії. 18 квітня Україна заповнила та передала Європейській комісії на розгляд першу частину опитувальника щодо вступу до Європейського Союзу. 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови.