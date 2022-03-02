Грузія готує заявку на вступ до Євросоюзу

Політрада правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" після консультацій з прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі ухвалила рішення негайно подати заявку на отримання статусу країни-кандидата до Євросоюзу. Про це у середу, 2 березня, заявив очільник партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.

"Уряд Грузії вже готує цю заявку, яка офіційно буде передана структурам Євросоюзу від імені грузинського керівництва завтра у Брюсселі. Закликаємо євроструктури у надзвичайному режимі розглянути нашу заявку та надати Грузії цей статус", - сказав Кобахідзе. За його словами, заявка подається "виходячи з політичного контексту та нових реалій".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також підтримує щонайшвидший вступ країни до Європейського Союзу. "ЄС має знайти спосіб відповісти на наші довгі очікування. Дати нам відчуття того, що ми є частиною його сім'ї", - сказала вона в інтерв'ю виданню The Financial Times. "Ми чекаємо цього так само довго, як і Україна. Ми на одному й тому ж шляху, нас потрібно враховувати. Про нас не треба забувати", - відзначила грузинська президентка.

У понеділок, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ країни до Європейського Союзу. Він зробив це на п’ятий день повномасштабної війни Росії проти України. Прагнення України отримати статус кандидата на вступ до ЄС підтримали президент Литви Гітанас Науседа і президент Польщі Анджей Дуда. Натомість Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що "вступ до ЄС - це не те, що можна завершити за кілька місяців".

Водночас Європарламент 1 березня більшістю голосів підтримав резолюцію із закликом до ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ до об'єднання.