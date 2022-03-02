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Саломе Зурабішвілі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Саломе Зурабішвілі".

Саломе Зурабішвілі - президентка Грузії, починаючи від 2018 року. Саломе Зурабішвілі народилася у Франції в родині грузинських емігрантів. З 1974 до 2004 року працювала на різних посадах у міністерстві закордонних справ Франції. З 2004 до 2005 року була міністром закордонних справ Грузії. У 2018 році Саломе Зурабішвілі балотувалась як незалежний кандидат на виборах президента Грузії й здобула перемогу в другому турі. Саломе Зурабішвілі стала першою жінкою в Грузії, яка обійняла президентську посаду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Грузія готує заявку на вступ до Євросоюзу

Грузія готує заявку на вступ до Євросоюзу 02.03.2022

Після України заявку на вступ до ЄС вирішила подати і Грузія. У правлячій партії обґрунтовують таке рішення "політичним контекстом і новими реаліями".
Президентка Грузії не збирається помилувати Саакашвілі

Президентка Грузії не збирається помилувати Саакашвілі 03.11.2021

Президентка Грузії заявила, що ніколи не помилує Міхеіла Саакашвілі, й припустила, що погіршення стану здоров'я ув'язненого експрезидента може використовуватися для політичних спекуляцій.

Україна, Молдова і Грузія зміцнюватимуть співпрацю для вступу до ЄС

Україна, Молдова і Грузія зміцнюватимуть співпрацю для вступу до ЄС 19.07.2021

Президент України Володимир Зеленський, президентка Молдови Майя Санду та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі дали старт "асоційованому тріо" на рівні глав держав.
Україна і Грузія мають спільні цілі щодо членства в ЄС і НАТО - президенти

Україна і Грузія мають спільні цілі щодо членства в ЄС і НАТО - президенти 23.06.2021

Обидві країни мають мету стати повноправними членами Євросоюзу та НАТО, наголосили під час зустрічі в Києві Саломе Зурабішвілі й Володимир Зеленський.
Президентка Грузії різко критикує можливе призначення Саакашвілі в Україні

Президентка Грузії різко критикує можливе призначення Саакашвілі в Україні 29.04.2020

Президентка Грузії вважає недопустимою кандидатуру Міхеіла Саакашвілі на державну посаду в Україні. Вона застерегла, що такий крок може поставити на карту довгострокові відносини між двома державами.
Грузія запровадила надзвичайний стан через коронавірус

Грузія запровадила надзвичайний стан через коронавірус 22.03.2020

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що надзвичайний стан дасть уряду можливість для ефективного управління в умовах поширення коронавірусу.

У Тбілісі відновилися протести опозиції

У Тбілісі відновилися протести опозиції 25.11.2019

Мітингарі вимагають змінити виборчу систему та провести в наступному році парламентські вибори. Опозиція обіцяє продовжувати акції.
Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії

Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії 07.10.2019

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрічатиметься з президенткою та прем'єром Грузії.

Що думають про мат на адресу Путіна грузини в Москві (16.07.2019) 16.07.2019

Після того, як грузинський телеведучий в ефірі "Rustavi-2" нецензурно висловився в ефірі щодо президента Росії Володимира Путіна, відносини між Москвою і Тбілісі зіпсувалися. Знову заговорили про заборону на ввезення грузинських вин. Що про це думає грузинська діаспора у Москві?
Протест фейсбучної молоді: Саакашвілі про події у Грузії (21.06.2019)

Протест "фейсбучної" молоді: Саакашвілі про події у Грузії (21.06.2019) 21.06.2019

У Тбілісі протестують не політики, а "фейсбучне" покоління, вважає 3-й президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. У 2003 році під час "Революції троянд" він теж захоплював парламент країни. В ексклюзивному інтерв’ю DW він дав свою оцінку протестам у Грузії.

Сутички в Тбілісі: кількість постраждалих досягла 240

Сутички в Тбілісі: кількість постраждалих досягла 240 21.06.2019

Понад 100 осіб, котрі дістали поранень під час сутичок між мітингарями та поліцією поблизу грузинського парламенту, перебувають у лікарнях, повідомили представники влади Грузії. Загалом постраждало 240 осіб.
Зеленський пообіцяв іноземним партнерам, що Україною пишатимуться

Зеленський пообіцяв іноземним партнерам, що Україною "пишатимуться" 20.05.2019

Глава української держави Володимир Зеленський провів урочисту зустріч з представниками іноземних делегацій, які прибули на його інавгурацію, і подякував їм за допомогу.

У Брюсселі не бачать підстав для призупинення безвізу для Грузії

У Брюсселі не бачать підстав для призупинення безвізу для Грузії 22.01.2019

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запевнив, що ЄС не має наміру призупиняти дію безвізового режиму для Грузії попри значну кількість необґрунтованих прохань про надання притулку від громадян цієї країни.
Грузинська опозиція провела акцію протесту перед парламентом у Тібілсі

Грузинська опозиція провела акцію протесту перед парламентом у Тібілсі 16.12.2018

Представники грузинської опозиції, незгодні з результатами президентських виборів, протестували під будівлею парламенту в Тбілісі. Раніше цього дня відбулася інавгурація нової президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.
У Грузії відбулась інавгурація президентки Саломе Зурабішвілі

У Грузії відбулась інавгурація президентки Саломе Зурабішвілі 16.12.2018

Церемонія інавгурації п'ятої президентки Грузії Саломе Зурабішвілі пройшла у місті Телаві. У другому турі виборів у листопаді за неї віддали голоси майже 60 відсотків виборців.
Опозиція у Грузії протестує і вимагає дострокових парламентських вборів

Опозиція у Грузії протестує і вимагає дострокових парламентських вборів 02.12.2018

Кілька тисяч людей, не згодних з результатами президентських виборів у Грузії, вийшли на мітинг у Тбілісі. Вони вимагають дострокових виборів до парламенту.
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