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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Саломе Зурабішвілі".
Саломе Зурабішвілі - президентка Грузії, починаючи від 2018 року. Саломе Зурабішвілі народилася у Франції в родині грузинських емігрантів. З 1974 до 2004 року працювала на різних посадах у міністерстві закордонних справ Франції. З 2004 до 2005 року була міністром закордонних справ Грузії. У 2018 році Саломе Зурабішвілі балотувалась як незалежний кандидат на виборах президента Грузії й здобула перемогу в другому турі. Саломе Зурабішвілі стала першою жінкою в Грузії, яка обійняла президентську посаду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після того, як грузинський телеведучий в ефірі "Rustavi-2" нецензурно висловився в ефірі щодо президента Росії Володимира Путіна, відносини між Москвою і Тбілісі зіпсувалися. Знову заговорили про заборону на ввезення грузинських вин. Що про це думає грузинська діаспора у Москві?
У Тбілісі протестують не політики, а "фейсбучне" покоління, вважає 3-й президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. У 2003 році під час "Революції троянд" він теж захоплював парламент країни. В ексклюзивному інтерв’ю DW він дав свою оцінку протестам у Грузії.