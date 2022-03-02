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Саломе Зурабішвілі - президентка Грузії, починаючи від 2018 року. Саломе Зурабішвілі народилася у Франції в родині грузинських емігрантів. З 1974 до 2004 року працювала на різних посадах у міністерстві закордонних справ Франції. З 2004 до 2005 року була міністром закордонних справ Грузії. У 2018 році Саломе Зурабішвілі балотувалась як незалежний кандидат на виборах президента Грузії й здобула перемогу в другому турі. Саломе Зурабішвілі стала першою жінкою в Грузії, яка обійняла президентську посаду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.