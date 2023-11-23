Грузія: Ситуація зі свободою преси загрожує євроінтеграції?
До випуску новин Mtavari TV о 18:00 залишаються лічені секунди. Випускова команда тулиться у маленькій апаратній в одному з тбіліських провулків. Останні приготування і ось, в ефір виходить ведучий Міхеїл Сесіашвілі. В університеті трапилася надзвичайна ситуація, але ніхто не постраждав - цією темою цього вечора відкрився новинний випуск.
Близько 300 співробітників Mtavari TV наполегливо боролися, щоб мати можливість висвітлювати події так, як вони їх бачать: у 2019 році вони запустили телеканал практично "з нуля". Незадовго до цього вони пішли від свого попереднього роботодавця, влаштувавши бунт, адже вважали, що висвітлення на каналі відображає провладну лінію.
Але робота й зараз непроста, пояснює ведучий Сесіашвілі: "Я працюю ведучим на каналі, керівник якого провів у в'язниці рік і три місяці - з політичних мотивів. Він не вчиняв злочинів, але критикував уряд. І всі у нас тут думають: можливо, наступним стану я".
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Політично мотивований вирок журналісту?
У травні 2022 року керівника Mtavari TV Ніку Гварамію засудили до трьох з половиною років в'язниці. У справі йшлося про службовий автомобіль, який нібито використовувався у приватних цілях. Судді вирішили, що це завдало каналу фінансової шкоди. Але багато хто вважав вирок політично мотивованим. Нещодавно в аналітичному звіті Європейської комісії, яка регулярно перевіряє, чи виконує Грузія умови для вступу в ЄС, також закликали грузинський уряд звільнити Гварамію. Наприкінці червня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі його помилувала.
Все ж, думка про те, що журналісти свавільно можуть бути кинуті за ґрати, щодня супроводжує Мікеїла Сесіашвілі. "Це важко, але ми серед колег намагаємося підбадьорювати одне одного і зосереджуватися на тому, чому ми робимо цю роботу. Я називаю нас борцями за свободу, тому що ми боремося за більш демократичну, вільнішу Грузію".
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Закони у ролі "бюрократичного скальпеля"
Більше свободи, більше демократії - це те, що більшість грузинів асоціюють з ЄС. Згідно з опитуваннями, більше 80 відсотків регулярно висловлюються за приєднання до ЄС, а графіті з прапорами Євросоюзу і написом "Ми - Європа" розміщені на стінах по всьому Тбілісі.
На початку листопада Єврокомісія рекомендувала представити Грузії статус кандидата на вступ. Тоді в грузинській столиці пройшли спонтанні акції святкування цього рішення. Проте з дванадцяти пріоритетних завдань щодо яких в ЄС вважають прогрес країни недостатнім, Грузія поки виконала лише три.
Брюссель вимагає від уряду прогресу в питаннях свободи преси та незалежності ЗМІ, але уряд у Тбілісі, схоже, не дуже цим переймається. Навесні уряд ухвалив новий закон, який спрощує позбавлення акредитації журналістів у парламенті. Тепер достатньо поставити неприємне запитання вдруге - тоді в парламент можна вже й не потрапити.
Маріам Герсамія називає новий закон "бюрократичним скальпелем". Вона щороку досліджує стан ЗМІ в Грузії для Transparency International і не може з цього приводу сказати нічого позитивного. "Ми бачимо кампанії з дискредитації журналістів і спостерігаємо демонізацію самої професії. Незалежних журналістів очорнюють, виставляючи партійними агентами, політики відмовляються давати інтерв'ю мовникам, які займають іншу позицію". Це призводить до подальшої поляризації не лише медіаландшафту, а й суспільства в цілому.
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Фінансова нерівність посилює проблему
Ведучий Міхеїл Сесіашвілі каже, що регулярно запрошує в ефір представників влади, але вони ніколи не з'являються. Його канал Mtavari TV має й іншу проблему - фінанси. Грошей на зарплати закладено поки лише на наступні чотири місяці, а нові джерела фінансування знайти важко. "Я знаю багатьох директорів і власників компаній у Грузії, і вони бояться рекламуватись у нас, - каже Сесіашвілі, - бояться, що виникнуть проблеми з урядом, наприклад через спеціальні перевірки податкових органів. І, на жаль, мушу сказати, що ці страхи виправдані".
Маріам Герзамія з Transparency International каже, що в Грузії добрим фінансуванням може похвалитися лише державна телерадіомовна компанія. Вона у привілейованому стані, отримуючи більше грошей від уряду, ніж усі разом взяті інші телекомпанії разом заробляють на рекламі.
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Сатирика побили на вулиці за гумор
На півночі Тбілісі, далеко від сяючого проспекту Руставелі з його міжнародними модними брендами та так популярного серед туристів старого міста, розташований офіс Formula TV - ще одного телеканалу, близького до опозиції. Тут щотижня Міша Мшвілдадзе записує своє сатиричне шоу. Високий кремезний чоловік не скупиться на "гостре слівце", що добре сприймається глядачами, хоча й далеко не всіма.
Так одного разу в червні він, як завжди, вийшов з офісу рано ввечері, коли на жвавій міській вулиці за ним почала стежити і відтак відлупцювала група чоловіків.
Нападники неодноразово завдавали ударів біля очей, каже Мшвілдадзе. Він вважає, що мета була не в тому, щоб завдати серйозних тілесних ушкоджень, а таких, які були б добре помітні. "Мене в цій країні знають всі. Тож публічні напади на мене надсилають сигнал усім: якщо я не в безпеці, то ніхто не є в безпеці. А той, хто висловлює критику, повинен очікувати покарання". Колеги намагалися знайти винних, реконструювали напад і перевірили записи з камер спостереження. Вони дійшли висновку, що напад був організований грузинською спецслужбою. Засуджено було чоловіка, який справді працював у спецслужбі, але її керівник заперечує, що той діяв за вказівкою органів безпеки.
"Журналістику в Грузії більше не вважають безпечною, - каже Маріам Герсамія з Transparency International. - Це також не та робота, яка обіцяє популярність. Навпаки, журналістів сприймають як таких, що діють на нерви". Кількість репортерів, які змінюють професію, викликає тривогу. І це не дуже хороший знак для країни, яка справді хоче рухатися до ЄС.