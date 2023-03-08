Закон Грузії "про іноагентів": як протестували проти нього

Парламент Грузії ухвалив у першому читанні спірний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" - противники називають його аналогом закону РФ "про іноагентів". DW - про протести у Тбілісі, спричинені документом.

Вранці середи, 8 березня, площа перед будівлею парламенту Грузії була порожньою, і про події минулої ночі, під час якої тут відбувалися зіткнення з поліцією противників ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", нагадувало лише мокре мармурове покриття та автомобілі МВС. Але, як припускають аналітики, найімовірніше, протести продовжаться. Про розгляд законопроєкту, який викликав бурхливі дискусії та критику з боку ЄС, про те, що відбувалося після його ухвалення у першому читанні, а також про зміст документа читайте у матеріалі DW.

Читайте також: Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія?

Із прапором ЄС проти водометів

Законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який його противники називають аналогом російського закону про "іноагентів", грузинський парламент ухвалив у вівторок, 7 березня, у першому читанні більшістю голосів: 76 депутатів проголосували "за", 13 - "проти", четверо утрималися. Коментуючи підсумки голосування, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який перебував із візитом у Німеччині, зазначив, що тепер майбутнє Грузії "більше не належатиме агентам чужої країни". За словами прем'єра, багато грузинських неурядових організацій "на кошти, отримані з-за кордону, проводили антиурядові мітинги та влаштовували провокації, що не відповідають національним інтересам".

Акція протесту після голосування не забарилася. Лідери опозиції закликали своїх прихильників виходити на вулиці. На площі перед парламентом зібралося кілька тисяч людей із прапорами Грузії та ЄС і плакатами "Ні законам Росії", "У вас ніколи не вийде диктатура", "Та як ви смієте". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебувала з візитом у США, стоячи на тлі статуї Свободи, звернулася до демонстрантів, запевнивши, що вона на їхньому боці, і пообіцявши накласти вето на закон у разі його ухвалення. "Цей нікому не потрібний закон, який не з'явився нізвідки, він продиктований Москвою", - наголосила Зурабішвілі.

Акція протесту в Тбілісі біля будівлі парламенту, 7 березня 2023 року Фото: David Mdzinarishvil/AA/picture alliance

Невдовзі почалися сутички демонстрантів з поліцією. Спецпідрозділ грузинського МВС використовував для розгону протестувальників водомети і сльозогінний газ, учасники акції у відповідь кидали в поліцейських "коктейлі Молотова". За підсумками зіткнень інформації про серйозно постраждалих немає. Як повідомила пресслужба МВС Грузії, за дрібне хуліганство і протидію поліції затримано 66 осіб.

Хто ініціював ухвалення спірного законопроєкту

Нагадаємо, що ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" 14 лютого ініціював рух "Сила народу", створений депутатами, що залишили правлячу партію "Грузинська мрія". Разом з нею цей рух має більшість голосів у грузинському парламенті. Опоненти "Сили народу" стверджують, що рух дотримується антизахідної позиції, а його представники говорять, що Захід "намагається втягнути Грузію у війну в Україні".

Читайте також: Грузія закликала РФ вивести війська з окупованих Абхазії та Південної Осетії

Згідно з законопроєктом, грузинські медіа та неурядові організації, більш ніж 20 відсотків фінансування яких надходить з-за кордону, повинні зареєструватися у спеціальному реєстрі "агентів іноземного впливу", а їхня діяльність має контролюватися міністерством юстиції. Ініціатори ухвалення документа наполягають на тому, що він ґрунтується на "Законі про реєстрацію іноземних агентів" (FARA), ухваленому в США ще 1938 року.

Критики законопроєкту, включно з Держдепартаментом США, вбачають у ньому очевидну схожість ізросійським законом про "іноземних агенів". "Твердження, що цей законопроєкт ґрунтується на американському законі (FARA. - Ред.), є завідомо брехливим. Ба більше, цей законопроєкт, вочевидь, ґрунтується на аналогічних російському та угорському законодавствах", - заявив прессекретар Держдепу США Нед Прайс.

Через це противники документа застерігають, що наслідки набрання ним чинності у Грузії будуть такими ж, як і в Росії, - аж до використання його владою як знаряддя репресій проти її опонентів. Останні, а також багато ЗМІ, називають законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" "російським законом".

Читайте також: У Грузії побоюються, що країна може стати наступною ціллю Росії

27 лютого рух "Сила народу" скерував до парламенту ще один законопроєкт - "Про реєстрацію акту про іноземного агента". Він містить положення про присвоєння статусу "іноагента" не тільки ЗМІ та неурядовим організаціям, а й будь-яким фізичним і юридичним особам, які отримують фінансування з-за кордону. У разі відмови від реєстрації таких фізичних осіб пропонується карати позбавленням волі строком до п'яти років.

Представники поліції під час акції протесту в Тбілісі біля будівлі парламенту, 7 березня 2023 року Фото: Mikhail Yegikov/TASS/dpa/picture alliance

Критика з боку ЄС та опозиції

Ухвалений у першому читанні парламентом Грузії законопроєкт про "іноземний вплив" розкритикував глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Цей документ несумісний із цінностями та стандартами ЄС, що суперечить заявленій Тбілісі меті щодо вступу до Євросоюзу, заявив Боррель 7 березня.

"Законопроєкт у його нинішньому вигляді ризикує мати стримувальний ефект для громадянського суспільства і засобів масової інформації з негативними наслідками для багатьох грузинів, які отримують вигоду від їхньої роботи", - вважає Боррель. За його словами, остаточне ухвалення документа "може мати серйозні наслідки" для відносин Грузії та ЄС. Глава європейської дипломатії закликав Тбілісі підтримати відданість демократії, верховенству права і правам людини, а також нагадав про право людей на мирний протест.

Читайте також: Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

У самій Грузії проти ухвалення документа виступають - окрім опозиції й президентки - представники громадянського суспільства, професура й діячі культури. На їхню думку, він остаточно поставить хрест на євроінтеграції Грузії та демократичному майбутньому країни загалом, віддалить Тбілісі від Європи і поставить країну по один бік барикад із Росією.

Тим часом лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Гіоргій Вашадзе вже оголосив, що новий мітинг протесту відбудеться перед будівлею парламенту у другій половині дня 8 березня. Вашадзе звинуватив спецпризначенців і поліцію в застосуванні непропорційних силових засобів проти мирних учасників акції протесту, яка відбулася у Тбілісі напередодні.