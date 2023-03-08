  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Зіткнення противників законопроєкту "про іноземний вплив" з поліцією біля парламенту Грузії, 7 березня 2023 року
Поліція застосувала проти протестувальників водомети і сльозогінний газ, 7 березня 2023 рокуФото: David Mdzinarishvili/AA/picture alliance
КонфліктиГрузія

Закон Грузії "про іноагентів": як протестували проти нього

Ніка Мусаві
38 хв. тому

Парламент Грузії ухвалив у першому читанні спірний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" - противники називають його аналогом закону РФ "про іноагентів". DW - про протести у Тбілісі, спричинені документом.

https://p.dw.com/p/4OP2W

Вранці середи, 8 березня, площа перед будівлею парламенту Грузії була порожньою, і про події минулої ночі, під час якої тут відбувалися зіткнення з поліцією противників ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", нагадувало лише мокре мармурове покриття та автомобілі МВС. Але, як припускають аналітики, найімовірніше, протести продовжаться. Про розгляд законопроєкту, який викликав бурхливі дискусії та критику з боку ЄС, про те, що відбувалося після його ухвалення у першому читанні, а також про зміст документа читайте у матеріалі DW.

Читайте також: Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія?

Із прапором ЄС проти водометів

Законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який його противники називають аналогом російського закону про "іноагентів", грузинський парламент ухвалив у вівторок, 7 березня, у першому читанні більшістю голосів: 76 депутатів проголосували "за", 13 - "проти", четверо утрималися. Коментуючи підсумки голосування, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який перебував із візитом у Німеччині, зазначив, що тепер майбутнє Грузії "більше не належатиме агентам чужої країни". За словами прем'єра, багато грузинських неурядових організацій "на кошти, отримані з-за кордону, проводили антиурядові мітинги та влаштовували провокації, що не відповідають національним інтересам".

Акція протесту після голосування не забарилася. Лідери опозиції закликали своїх прихильників виходити на вулиці. На площі перед парламентом зібралося кілька тисяч людей із прапорами Грузії та ЄС і плакатами "Ні законам Росії", "У вас ніколи не вийде диктатура", "Та як ви смієте". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебувала з візитом у США, стоячи на тлі статуї Свободи, звернулася до демонстрантів, запевнивши, що вона на їхньому боці, і пообіцявши накласти вето на закон у разі його ухвалення. "Цей нікому не потрібний закон, який не з'явився нізвідки, він продиктований Москвою", - наголосила Зурабішвілі.

Учасники акції протесту в Тбілісі тримають великий грузинський прапорт біля будівлі парламенту, 7 березня 2023 року
Акція протесту в Тбілісі біля будівлі парламенту, 7 березня 2023 рокуФото: David Mdzinarishvil/AA/picture alliance

Невдовзі почалися сутички демонстрантів з поліцією. Спецпідрозділ грузинського МВС використовував для розгону протестувальників водомети і сльозогінний газ, учасники акції у відповідь кидали в поліцейських "коктейлі Молотова". За підсумками зіткнень інформації про серйозно постраждалих немає. Як повідомила пресслужба МВС Грузії, за дрібне хуліганство і протидію поліції затримано 66 осіб.

Хто ініціював ухвалення спірного законопроєкту

Нагадаємо, що ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" 14 лютого ініціював рух "Сила народу", створений депутатами, що залишили правлячу партію "Грузинська мрія". Разом з нею цей рух має більшість голосів у грузинському парламенті. Опоненти "Сили народу" стверджують, що рух дотримується антизахідної позиції, а його представники говорять, що Захід "намагається втягнути Грузію у війну в Україні".

Читайте також: Грузія закликала РФ вивести війська з окупованих Абхазії та Південної Осетії

Згідно з законопроєктом, грузинські медіа та неурядові організації, більш ніж 20 відсотків фінансування яких надходить з-за кордону, повинні зареєструватися у спеціальному реєстрі "агентів іноземного впливу", а їхня діяльність має контролюватися міністерством юстиції. Ініціатори ухвалення документа наполягають на тому, що він ґрунтується на "Законі про реєстрацію іноземних агентів" (FARA), ухваленому в США ще 1938 року.

Критики законопроєкту, включно з Держдепартаментом США, вбачають у ньому очевидну схожість ізросійським законом про "іноземних агенів". "Твердження, що цей законопроєкт ґрунтується на американському законі (FARA. - Ред.), є завідомо брехливим. Ба більше, цей законопроєкт, вочевидь, ґрунтується на аналогічних російському та угорському законодавствах", - заявив прессекретар Держдепу США Нед Прайс.

Через це противники документа застерігають, що наслідки набрання ним чинності у Грузії будуть такими ж, як і в Росії, - аж до використання його владою як знаряддя репресій проти її опонентів. Останні, а також багато ЗМІ, називають законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" "російським законом".

Читайте також: У Грузії побоюються, що країна може стати наступною ціллю Росії

27 лютого рух "Сила народу" скерував до парламенту ще один законопроєкт - "Про реєстрацію акту про іноземного агента". Він містить положення про присвоєння статусу "іноагента" не тільки ЗМІ та неурядовим організаціям, а й будь-яким фізичним і юридичним особам, які отримують фінансування з-за кордону. У разі відмови від реєстрації таких фізичних осіб пропонується карати позбавленням волі строком до п'яти років.

Представники поліції під час акції протесту в Тбілісі біля будівлі парламенту, 7 березня 2023 року
Представники поліції під час акції протесту в Тбілісі біля будівлі парламенту, 7 березня 2023 рокуФото: Mikhail Yegikov/TASS/dpa/picture alliance

Критика з боку ЄС та опозиції

Ухвалений у першому читанні парламентом Грузії законопроєкт про "іноземний вплив" розкритикував глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Цей документ несумісний із цінностями та стандартами ЄС, що суперечить заявленій Тбілісі меті щодо вступу до Євросоюзу, заявив Боррель 7 березня.

"Законопроєкт у його нинішньому вигляді ризикує мати стримувальний ефект для громадянського суспільства і засобів масової інформації з негативними наслідками для багатьох грузинів, які отримують вигоду від їхньої роботи", - вважає Боррель. За його словами, остаточне ухвалення документа "може мати серйозні наслідки" для відносин Грузії та ЄС. Глава європейської дипломатії закликав Тбілісі підтримати відданість демократії, верховенству права і правам людини, а також нагадав про право людей на мирний протест.

Читайте також: Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

У самій Грузії проти ухвалення документа виступають - окрім опозиції й президентки - представники громадянського суспільства, професура й діячі культури. На їхню думку, він остаточно поставить хрест на євроінтеграції Грузії та демократичному майбутньому країни загалом, віддалить Тбілісі від Європи і поставить країну по один бік барикад із Росією.

Тим часом лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Гіоргій Вашадзе вже оголосив, що новий мітинг протесту відбудеться перед будівлею парламенту у другій половині дня 8 березня. Вашадзе звинуватив спецпризначенців і поліцію в застосуванні непропорційних силових засобів проти мирних учасників акції протесту, яка відбулася у Тбілісі напередодні.

Протести в Грузії: водомети й газ проти мітингарів

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

На російсько-грузинському кордоні утворилися багатокілометрові черги

Росіяни в Грузії: як поставилися до тих, хто втік від мобілізації

Росіяни в Грузії: як поставилися до тих, хто втік від мобілізації

Після оголошення мобілізації у РФ до Грузії в'їхало близько 70 тисяч росіян. Частина грузинської опозиції поставилася до них негативно, але влада не вбачає у цьому жодних проблем і не має наміру закривати кордон.
Конфлікти11 жовтня 2022 р.
Щоденний пікет прихильників Саакашвілі перед парламентом Грузії, вересень 2022 року

Саакашвілі - рік у Грузії: не у в'язниці, але й не на волі

Саакашвілі - рік у Грузії: не у в'язниці, але й не на волі

Експрезидент Грузії повернувся на батьківщину 29 вересня 2021 року, щоб підтримати свою партію на виборах, але його одразу ж заарештували. Як Міхеіл Саакашвілі прожив цей рік - у DW.
Політика29 вересня 2022 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Місце пошкодження "Північного потоку-2"

Резніков: Диверсії на Nord Stream - не наших рук справа

Конфлікти4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Лідер СДПН Клінґбайль (перший ліворуч) та глава піртійної фракції в Бундестазі Мютценіх (третій ліворуч) у Києві

Лідер фракції СДПН: Україні потрібна не лише зброя

Лідер фракції СДПН: Україні потрібна не лише зброя

Конфлікти21 год. тому
Зіткнення противників законопроєкту "про іноземний вплив" з поліцією біля парламенту Грузії, 7 березня 2023 року

Закон Грузії "про іноагентів": як протестували проти нього

Закон Грузії "про іноагентів": як протестували проти нього

Конфлікти38 хв. тому
external

Протести в Грузії: водомети й газ проти мітингарів

Протести в Грузії: водомети й газ проти мітингарів

Конфлікти2 год. тому01:32 хв.
РСЗВ "Град" української армії, яка випускає ракету під час битви за Соледар, фото 11 січня 2023 року

Постачання ракет із Сербії Україні: що говорять у Белграді

Постачання ракет із Сербії Україні: що говорять у Белграді

Конфлікти2 год. тому
external

Що українці думають про 8 березня?

Що українці думають про 8 березня?

Суспільство8 год. тому02:40 хв.
Завод Mercedes-Benz у Куппенгаймі

Mercedes-Benz займеться утилізацією батарей електромобілів

Mercedes-Benz займеться утилізацією батарей електромобілів

Автомобілі та мобільність8 год. тому
На головну сторінку