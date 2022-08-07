 Грузія закликала РФ вивести війська з окупованих Абхазії та Південної Осетії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2022

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Новини

Грузія закликала РФ вивести війська з окупованих Абхазії та Південної Осетії

Тбілісі наголошує на численних порушеннях Москвою норм міжнародного права і прав людини, а також невиконанні нею домовленостей, досягнутих ще в 2008 році.

Georgien | Kaukasus-Konflikt | russische Armee in Zchinwali

Росія має вивести свої війська з окупованих територій Грузії, йдеться в заяві до 14-ої річниці військової агресії РФ, оприлюдненій міністерством закордонних справ Грузії у неділю, 7 серпня.

У МЗС наголошують, що Росія вже 14 років не виконує угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва Європейського Союзу і розширює свій контроль в окупованих регіонах, "продовжує процес їх мілітаризації, активно вживає заходів щодо їх фактичної анексії".

Етнічна дискримінація грузинів і порушення прав людини

Зовнішньополітичне відомство Грузії також звинувачує Росію у сприянні незаконним затриманням та викраденням людей на окупованих територіях, етнічній дискримінації грузинів, порушенні прав сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб та біженців. "На цьому тлі необмежений доступ міжнародних правозахисних органів і створення міжнародних механізмів безпеки на місцях, а також доступ Моніторингової місії ЄС до регіонів Абхазії та Цхінвалі, якому перешкоджають окупаційні сили, стає ще більш критичним", - підкреслює МЗС.

МЗС наголошує, що рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 21 січня 2021 року, який визнав відповідальність Росії за порушення прав людини на окупованих територіях Грузії, набуває особливого значення. "Це рішення, яке є першою правовою оцінкою російсько-грузинської війни 2008 року, показує марність довготривалих зусиль Росії уникнути юридичної відповідальності за незаконну окупацію грузинських регіонів та її наслідки", - йдеться в заяві.

Грузія звертає увагу на те, що після окупації її територій РФ продовжує ігнорувати фундаментальні принципи та норми міжнародного права і сьогодні, розв'язавши повномасштабну війну проти України, підриває вже всю європейську безпеку.

Росія використовує ті самі приводи для окупації

У серпні 2008 Росія ввела свої війська на територію Грузії, заявивши, що "була змушена" вступити в конфлікт з Грузією через дії грузинської сторони, яка в ніч на 8 серпня 2008 року зробила спробу силового захоплення сеператистської Південної Осетії. Росія пояснює свої дії в серпні 2008 року "захистом" своїх громадян і дислокованих у Південній Осетії російських миротворців.

Бойові дії тривали до 12 серпня включно. З 14 по 16 серпня лідерами Абхазії, Південної Осетії, Грузії і Росії було підписано план мирного врегулювання конфлікту. 26 серпня 2008 року Росія визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії та розмістила свої війська у цих регіонах. Переважна більшість країн світу не визнає незалежності цих регіонів і закликає РФ вивести звідти свої підрозділи.

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