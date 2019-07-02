ЄСПЛ визнав відповідальність РФ за воєнні злочини під час війни в Грузії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення за позовом Грузії проти Росії стосовно злочинів, скоєних під час збройного конфлікту між РФ і Грузією в серпні 2008 року. Згідно з оприлюдненим у четвер, 21 січня, повідомленням міністерства юстиції Грузії, ЄСПЛ підтвердив, що в серпні 2008 року на території Грузії було скоєно етнічну чистку.

Таким чином ЄСПЛ розділив позицію Грузії, визнавши відповідальність Росії за тортури і негуманне ставлення до грузинських військовослужбовців і грузинського цивільного населення, йдеться в повідомленні мін'юсту Грузії. ЄСПЛ також ухвалив рішення про відповідальність Росії за нерозслідувані вбивства цивільних осіб, вчинені під час бойових дій в серпні 2008 року, додали в грузинському відомстві.

Раніше цього дня прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар заявив, що рішення ЄСПЛ у справі "Грузія проти Росії" стане "переломним етапом у боротьбі за деокупацію країни". "Сьогодні - найважливіший день для Грузії", - сказав Гахар, цитує інформагенція "Інтерфакс". Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що рішення ЄСПЛ стало "історичним" і є перемогою грузинського мін'юсту.

Раніше офіційний Тбілісі неодноразово заявляв, що не визнає незалежності Абхазії і Південної Осетії, а нормалізація відносин з Росією можлива тільки за умови виведення російських військ з цих регіонів.

Натомість Москва запевняє, що була змушена вступити в конфлікт з Грузією через дії грузинської сторони, котра в ніч на 8 серпня 2008 року зробила спробу силового захоплення Південної Осетії. Росія пояснює свої дії в серпні 2008 року "захистом" своїх громадян і дислокованих у Південній Осетії російських миротворців.

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Бойові дії тривали до 12 серпня включно. З 14 по 16 серпня лідерами Абхазії, Південної Осетії, Грузії і Росії було підписано план мирного врегулювання конфлікту. 26 серпня 2008 року Росія визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії.

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