 Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія?

Занадто м'яка, на думку багатьох, позиція Грузії щодо РФ спричиняє невдоволення частини грузинського суспільства та ображає Україну. Офіційний Тбілісі відповідає, що керується інтересами країни.

Біля посольства України в Грузії - у пам'ять за загиблими у війні українцями

Біля посольства України в Грузії - у пам'ять за загиблими у війні українцями

Серед трьох країн Південного Кавказу - Азербайджану, Вірменії та Грузії - остання прийняла війну Росії проти України найближче до серця. Але, враховуючи і без того напружені грузинсько-російські відносини, у Києві від Грузії у цій ситуації все ж таки очікували більшого.

Якщо для Вірменії та Азербайджану Росія - союзник і партнер, який бере участь у врегулюванні карабаського конфлікту, то для Грузії вона - "агресор" і "окупант", що "відібрав" у неї Абхазію та Південну Осетію. І в грузинів досі на пам'яті російсько-грузинський збройний конфлікт 2008 року за Південну Осетію, який російська сторона назвала "операцією з примусу до миру".

У грузинському суспільстві сильна солідарність з Україною: з Грузії регулярно відправляють туди гуманітарну допомогу, країна приймає українських біженців, вона стала одним з ініціаторів розслідування у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі дій РФ в Україні. Але водночас грузинський уряд обережний і відверто проти Росії не виступає.

Часткові санкції

Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі неодноразово заявляв, що Грузія не приєднається до антиросійських санкцій, оскільки це може наразити країну на удар. До того ж, ще й сама Росія раптом зняла з Грузії накладені раніше санкції на молочну продукцію, хоча грузинське міністерство сільського господарства стверджує, що заявка про це була подана ще у 2020 році.

Читайте також: У Грузії побоюються, що країна може стати наступною ціллю Росії

Україна не приховує свого розчарування. "Чи не вдячність це (зняття санкцій. - Ред.) випадково за те, що офіційний Тбілісі не бажає повноцінно підтримувати Україну? Чи варте зняття обмежень для 15 молочних компаній Грузії нашої тисячолітньої дружби, нашої багаторічної спільної боротьби, наших взаємних прагнень?" - дорікнув грузинським колегам голова Верховної ради України Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

Ці та інші претензії української сторони призвели до того, що наприкінці березня президент України Володимир Зеленський вирішив відкликати з Тбілісі українського посла. Відразу ж після цього стало відомо, що Грузія все ж таки приєдналася до санкцій. Про це в ефірі CNN заявила президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Формулювання "приєдналася" означає, що Грузія не стала запроваджувати щодо Росії власні санкції, а частково підтримала міжнародні - наприклад, обмежила фінансові операції російських фізичних та юридичних осіб.

Грузинська мрія про мир

Правлячу партію "Грузинська мрія" і раніше звинувачували в проросійських настроях. Партія, що прийшла до влади в 2012 році, заснована олігархом і експрем'єром Бідзіною Іванішвілі, який до приходу в політику був одним з відомих бізнесменів у Росії, спершу відмовлялася від прямої конфронтації з РФ та декларувала прагнення за будь-яку ціну уникнути нової війни.

Читайте також: Коментар: Візит прем'єрів до Києва - явна солідарність з Україною

Серед грузинів така позиція популярна не в усіх. 2018-го року це стало приводом для масових протестів, які закінчилися відставкою голови парламенту. І після початку війни в Україні грузинські активісти знову вийшли на акції протестів, щоб "соромити" свій уряд. Але прем'єр Гарібашвілі продовжує повторювати: "Ми хочемо миру, стабільності та розвитку. Будь-який правитель-патріот повинен робити все, щоб уникнути війни".

Підтримка України - на словах чи на ділі?

Конфліктолог, колишній міністр з питань реінтеграції Грузії, Паата Закареішвілі називає "дивною" поведінку офіційного Тбілісі, який виступає проти Росії на ділі, але не на словах: "Грузія голосувала за прийняття всіх міжнародних антиросійських резолюцій. Однак у своїх висловлюваннях наша влада обережна, ніби не хоче дратувати Росію. Не розумію, чому".

Також конфліктолог не розуміє, чому уряд Грузії не користується можливістю нагадати світу про проблему Абхазії та Південної Осетії: "Саме з війни 2008 року почалася окупаційна політика Путіна. Влада завжди і скрізь про це розповідала, а тепер чомусь замовкла". Хоча іншою можливістю вони все ж таки скористалися - поряд із Молдовою подали заявку на вступ до ЄС.

Акція солідарності з українцями у Тбілісі 24 лютого 2022 року

Акція солідарності з українцями у Тбілісі 24 лютого 2022 року

Грузія боїться та поводиться обережно?

Відомий грузинський журналіст та медіа-експерт, ексголова комісії з помилування, викладач Кавказької медіа-школи (CSM) Звіад Корідзе оцінює поведінку "Грузинської мрії" не як обережність та відповідальність перед народом, а навпаки - як безвідповідальність і страх: "Проте уряд не має боятися. Він має оцінювати ризики та розробляти конкретні превентивні механізми".

Читайте також: Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень?

Основним таким механізмом, на думку Корідзе, якраз і є приєднання до західної антивоєнної коаліції. Не виключаючи можливість нападу Росії (під якимось формальним приводом), експерт вважає, що у такому разі Грузії може допомогти лише союзництво із Заходом.

Побоювання, що Росія може знову напасти на Грузію, переслідують частину грузинського суспільства з першого дня вторгнення РФ в Україну. Але це не виправдовує в їхніх очах поведінку уряду. "Я не гаряча голова, у мене діти, і я страшенно боюся війни. Але й потрапити в альянс з Росією та Білоруссю було б жахливо, це червона межа, за якою ти втрачаєш обличчя, довіру, партнерів та друзів", - каже письменниця Тінатін Мжаванадзе.

Однак не всі експерти налаштовані так критично. "У позиції "Грузинської мрії", безумовно, є логіка", - упевнений політолог, запрошений лектор Тбіліського державного університету Арчіл Сіхраулідзе. "Захід не готовий зараз ні захищати, ні воювати за Грузію та Україну. Ці країни змушені постояти за себе самі", - пояснює Сіхраулідзе. Він згадує і про економічне підґрунтя: якби "Грузинська мрія" приєдналася до всіх санкцій, це дуже сильно вдарило б по населенню країни.

Гіпотетичний референдум

Тим часом у невизнаній республіці Південна Осетія відбудеться другий тур президентських виборів, і Анатолій Бібілов, який намагається переобратися на новий термін, має намір у разі своєї перемоги провести референдум про приєднання до РФ.

Володимир Путін та Анатолій Бібілов

Володимир Путін (л) та Анатолій Бібілов

Для Грузії це був би дуже болючий удар, але, за оцінкою грузинських експертів, турбуватися нема про що. По-перше, взагалі не факт, що Бібілова переоберуть (другий тур виборів призначений на 28 квітня). А по-друге, крім нього самого, ідея такого поспішного і невчасного приєднання не викликає ентузіазму ні в кого, включаючи Росію.

А в грузинсько-українських відносинах продовжуються сварки та примирення. Останньою конфліктною ситуацією стала відмова голови грузинського парламенту відвідати Україну, куди його запрошував Руслан Стефанчук. Але 16 квітня грузинська парламентська делегація все ж таки з'їздила до Києва. На зустрічі парламентарів двох країн було зокрема обумовлено, що Грузія не стане для Росії "чорною дірою" для обходу міжнародних санкцій. 

Дивитись відео 02:37

Травма від війни у дитинстві - шрам на все життя (14.04.2022)

Також за темою

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [ISTANBUL, TURKEY - MARCH 29, 2022: David Arakhamia (L), Ukrainian Verkhovna Rada faction leader of the Servant of the People Party, and Russia's Presidential Aide Vladimir Medinsky (R) hold a round of Russian-Ukrainian talks at the Dolmabahce Palace. Both delegations are to meet face to face for the first time since March 7. With the first round held in the Belarusian city of Gomel on February 28, two more followed in person along with more recent sessions online. On February 24, Russias President Putin announced the start of a special military operation in Ukraine in response to appeals from the leaders of the Donetsk and Lugansk Peoples Republics. Sergei Karpukhin/TASS]

Україна та РФ продовжують переговори у відеоформаті 01.04.2022

Росія 37-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 1 квітня.

Datum: 09.11.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: TBILISI, GEORGIA. NOVEMBER 9, 2012. Chief of Joint Staff of the Armed Forces of Georgia Giorgi Kalandadze, and Georgian Lieutenant-General Devi Chankotadze (L-R). PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Politik xjh x0x 2012 hoch 58682736 Date 09 11 2012 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Tbilisi Georgia November 9 2012 Chief of Joint Staff of The Armed Forces of Georgia Giorgi and Georgian Lieutenant General Devi Chankotadze l r PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities politics XJH x0x 2012 vertical

Чи видасть Німеччина Грузії опального генерала з паспортом України? 07.02.2022

Грузія вимагає від ФРН видати свого колишнього генерала, якого звинувачує у тортурах. Георгій Каландадзе стверджує, що справа сфабрикована і за запитом стоїть Кремль. DW спробувала розібратися у тому, що відбувається.

02.10.2021 TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 2, 2021: An electoral official and voters in face masks at a polling station during Georgia's municipal elections. On 2 October, voters are going to the polls to elect members of representative councils (local assemblies) and mayors of all the 64 of Georgias municipalities. Candidates representing more than 40 political parties are taking part in the municipal elections. David Mdzinarishvili/TASS

У Грузії правляча партія лідирує на місцевих виборах 03.10.2021

Партія "Грузинська мрія", за попередніми даними, отримує на місцевих виборах понад 48 відсотків голосів. На другому місці - опозиційна партія затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Реклама

Докладно

Логотип газогону Північний потік-2

"Північний потік-2" - фатальна німецька помилка

Підтримка ФРН "Північного потоку- 2" стала фактором сприяння війні РФ проти України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.  

Мануела Швезіґ під час відвідин приймального терміналу Північний потік-2 в Любміні у жовтні 2020 року

Як "Північний потік-2" зруйнував кар'єру зірки СДПН у ФРН

У ФРН набирає обертів скандал навколо фонду, який Мануела Швезіґ створювала за методичкою "Газпрому".  