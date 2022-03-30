 Південна Осетія має намір приєднатися до Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2022

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Новини

Південна Осетія має намір приєднатися до Росії

У Південній Осетії після 10 квітня хочуть провести референдум про приєднання до Росії. В Абхазії натомість заявили, що не підуть на такий крок.

Південній Осетії закортіло вступити до Росії

Ділянка кордону між Грузією і Південною Осетією (архівне фото)

Південна Осетія збирається найближчим часом зробити "юридичні кроки" з метою входження до складу Росії. Таку заяву зробив у середу, 30 березня, голова невизнаної республіки Анатолій Бібілов.

"Головна історична, стратегічна мета розділеного осетинського народу - об'єднання в рамках однієї держави. Ця держава - Російська Федерація (…) Відповідні юридичні кроки ми зробимо найближчим часом", - йдеться у його зверненні.

Згодом речник Бібілова уточнив, що референдум про приєднання Південної Осетії до Росії планується провести після виборів глави невизнаної республіки, що мають відбутися 10 квітня.

Абхазія не планує референдуму про приєднання до РФ

Тим часом керівництво Абхазії наголосило, що аналогічних планів республіка не має. "Питання про входження Абхазії до складу РФ не стоїть. Конституція Абхазії абсолютно чітко проголошує нашу країну незалежною державою", - цитує агентство "Інтерфакс" зроблену у зв'язку з цим 30 березня заяву спікера абхазького парламенту Валерія Кварчії. "Росія - наш стратегічний партнер, рідна та близька держава, але намірів входження до складу РФ у нас у республіці немає", - наголосив політик.

26 серпня 2008 року, невдовзі після так званої "п'ятиденної війни" у Грузії, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про визнання РФ незалежності Південної Осетії та Абхазії. Відтоді керівництво Південної Осетії неодноразово заявляло про плани проведення референдуму щодо входження до складу Росії.

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