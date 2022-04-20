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"Грузинська мрія" - політична партія в Грузії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Грузинська мрія".
Політична партія "Грузинська мрія" була заснована в 2012 році з ініціативи олігарха Бідзіни Іванішвілі, який має великі статки також у Росії. "Грузинська мрія" була створена як опозиційна до "Єдиного національного руху" Міхеіла Саакашвілі політична сила. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Тбілісі протестують не політики, а "фейсбучне" покоління, вважає 3-й президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. У 2003 році під час "Революції троянд" він теж захоплював парламент країни. В ексклюзивному інтерв’ю DW він дав свою оцінку протестам у Грузії.