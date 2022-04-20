"Грузинська мрія" - політична партія в Грузії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Грузинська мрія".

Політична партія "Грузинська мрія" була заснована в 2012 році з ініціативи олігарха Бідзіни Іванішвілі, який має великі статки також у Росії. "Грузинська мрія" була створена як опозиційна до "Єдиного національного руху" Міхеіла Саакашвілі політична сила. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.