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Грузинська мрія

"Грузинська мрія" - політична партія в Грузії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Грузинська мрія".

Політична партія "Грузинська мрія" була заснована в 2012 році з ініціативи олігарха Бідзіни Іванішвілі, який має великі статки також у Росії. "Грузинська мрія" була створена як опозиційна до "Єдиного національного руху" Міхеіла Саакашвілі політична сила. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія?

Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія? 20.04.2022

Занадто м'яка, на думку багатьох, позиція Грузії щодо РФ спричиняє невдоволення частини грузинського суспільства та ображає Україну. Офіційний Тбілісі відповідає, що керується інтересами країни.
Вибори у Грузії: провладна партія перемогла майже в усіх регіонах

Вибори у Грузії: провладна партія перемогла майже в усіх регіонах 31.10.2021

За підрахунком ста відсотків голосів правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" здобула перемогу в 19 із 20 муніципалітетів. Водночас опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими.
Вибори в Грузії: влада й опозиція заявляють про перемогу своїх кандидатів

Вибори в Грузії: влада й опозиція заявляють про перемогу своїх кандидатів 30.10.2021

У Грузії завершився другий тур місцевих виборів - ЦВК повідомляє про явку у 49,09 відсотка. Екзитополи не показали однозначних переможців, дані опитувань суттєво різняться.

У Грузії правляча партія лідирує на місцевих виборах

У Грузії правляча партія лідирує на місцевих виборах 03.10.2021

Партія "Грузинська мрія", за попередніми даними, отримує на місцевих виборах понад 48 відсотків голосів. На другому місці - опозиційна партія затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Лідер правлячої партії Грузії заявив, що остаточно йде з політики

Лідер правлячої партії Грузії заявив, що остаточно йде з політики 11.01.2021

Мільярдер Бідзіна Іванішвілі повідомив, що покидає пост голови правлячої партії "Грузинська мрія" і саму політсилу. Однак в опозиції назвали це рішення черговим політичним "трюком".
ЦВК Грузії оголосила результати другого туру парламентських виборів

ЦВК Грузії оголосила результати другого туру парламентських виборів 22.11.2020

ЦВК Грузії оголосила,що в усіх 17 одномандатних округах перемогли кандидати від правлячої партії "Грузинська мрія". Опозиція бойкотувала другий тур виборів, оскільки вважає результати першого туру фальсифікованими.
У Грузії відбувається другий тур парламентських виборів

У Грузії відбувається другий тур парламентських виборів 21.11.2020

Під час другого туру парламентських виборів призупинили комендантську годину у Грузії. Крім того, опозиція не визнала результати першого туру 31 жовтня, коли перемогла урядова партія "Грузинська мрія".
У Тбілісі почались протести

У Тбілісі почались протести 01.11.2020

Прихильники опозиції, не згодні з результатами голосування на парламентських виборах, протестують перед будівлею парламенту в Тбілісі.
У Грузії на виборах перемагає правляча партія Грузинська мрія

У Грузії на виборах перемагає правляча партія "Грузинська мрія" 01.11.2020

На парламентських виборах у Грузії, за попередніми даними, перемагає правляча партія "Грузинська мрія". Опозиція вважає вибори сфальсифікованими і готує акцію протесту.
У Грузії обирають парламент за новими правилами

У Грузії обирають парламент за новими правилами 31.10.2020

У Грузії на тлі пандемії COVID-19 відбуваються парламентські вибори за новими правилами. За перемогу змагаються "Грузинська мрія" та "Єдиний національний рух".
Боротьба з корупцією в Грузії. Чого не встиг зробити Саакашвілі

Боротьба з корупцією в Грузії. Чого не встиг зробити Саакашвілі 27.10.2020

У німецькому фонді Бертельсманна боротьбу з корупцією у Грузії ставлять у приклад сусідам, але визнають - на елітному рівні проблему подолати так і не вдалося.
Поліція розігнала акцію протесту біля парламенту в Тбілісі

Поліція розігнала акцію протесту біля парламенту в Тбілісі 26.11.2019

Правоохоронці витіснили демонстрантів, які намагалися блокувати входи до будівлі парламенту Грузії. Затримано 28 осіб.
У Тбілісі тисячі людей вимагали провести виборчу реформу

У Тбілісі тисячі людей вимагали провести виборчу реформу 17.11.2019

У столиці Грузії відбулися одразу два опозиційних мітинги, учасники яких виступали проти провалу виборчої реформи та правлячої партії.
Німецький експерт: Мат на адресу Путіна на Rustavi 2 - політична провокація

Німецький експерт: Мат на адресу Путіна на Rustavi 2 - політична провокація 09.07.2019

Основні політичні сили Грузії використовують провокацію на телеканалі Rustavi 2 для боротьби з опонентами, вважає Штефан Майстер.
Правляча партія Грузії погодилася провести вибори за пропорційною системою

Правляча партія Грузії погодилася провести вибори за пропорційною системою 24.06.2019

Наступного року в Грузії будуть проведені вибори до парламенту за пропорційною системою, заявила правляча партія "Грузинська мрія". Опозиція продовжує вимагати відставки міністра внутрішніх справ.
Протест фейсбучної молоді: Саакашвілі про події у Грузії (21.06.2019)

Протест "фейсбучної" молоді: Саакашвілі про події у Грузії (21.06.2019) 21.06.2019

У Тбілісі протестують не політики, а "фейсбучне" покоління, вважає 3-й президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. У 2003 році під час "Революції троянд" він теж захоплював парламент країни. В ексклюзивному інтерв’ю DW він дав свою оцінку протестам у Грузії.

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