Для чого Орбан полетів до Тбілісі після виборів у Грузії?

Віктор Орбан похвалив проросійську партію "Грузинська мрія" після оголошенням її переможницею на виборах у Грузії. ЄС заявляє, що він не представляє блок, і вимагає розслідувати повідомлення про фальсифікацію виборів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Тбілісі одразу після завершення парламентських виборів у Грузії, щоб привітати з перемогою на них проросійську правлячу партію "Грузинська мрія". Водночас в країні десятки тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікацій виборів, у яких опозиція обвинуватила грузинську владу.

У звіті, опублікованому 27 жовтня, Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) також вказала на широкомасштабну кампанію залякування виборців. 29 жовтня Центральна виборча комісія (ЦВК) Грузії оголосила, що частково перерахує голоси.

Оскільки Угорщина на ротаційній основі нині головує в Раді Європейського Союзу, в урядах низки країн-членів були стурбовані тим, що візит Орбана може бути сприйнятий як офіційна позиція ЄС в той час, коли президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала міжнародних партнерів "захистити Грузію, ставши на бік народу, а не нелегітимного уряду".

У ЄС закликали розслідувати повідомлення про порушення на виборах, а кілька країн-членів офіційно дистанціювалися від візиту Орбана.

Акція протесту проти результатів парламентських виборів 26 жовтня 2024 року біля будівлі парламенту Грузії Фото: Alexander Patrin/ITAR-TASS/IMAGO Images

"Якби перемогла опозиція, не було б жодних проблем"

Під час свого візиту Орбан порозумівся з "Грузинською мрією", яка під час передвиборчої кампанії спекулювала на тому, що вступ до Європейського Союзу буцімто вимагатиме від Грузії вступу у війну Росії проти України.

"Щодо виборів на цих вихідних, то зрозуміло одне: народ Грузії проголосував за мир і процвітання на вільних і демократичних виборах", - написав Орбан 29 жовтня у соцмережі X.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю DW висловив впевненість, що вибори у Грузії були вільними і демократичними. Відповідаючи на запитання, чи підтримує він заклики ЄС до проведення розслідування ймовірних фальсифікацій, Сіярто відповів: "Ні, тому що в нас були угорські спостерігачі, які підготували дуже чіткий звіт про те, що це були вільні, справедливі та конкурентні вибори, і ми віримо угорським спостерігачам. Це факт".

Угорський міністр також висловив переконання, що питання до результатів виборів виникли саме через перемогу "Грузинської мрії" та її позицію. "Цілком очевидно, що якби тут перемогла опозиція, не було б жодних проблем із демократією. Але щойно перемогла правляча партія, яка є суперреалістичною партією, яка виступає за мир, яка виступає за сім'ю, до виборів є претензії", - вважає Сіярто.

"Авторитарна, антидемократична, проросійська"

У "Грузинській мрії" та її лідерах угорський прем'єр Орбан може вбачати побратимів у боротьбі за національний консерватизм у Європі, вважає Жюльєн Оез, редактор видання The French Dispatch і консультант з геополітичних питань. "Віктор Орбан чітко заявляє, що хоче бачити більше авторитарних, антидемократичних, проросійських гравців на європейській політичній арені", - зазначає він.

Теона Лаврелашвілі, яка спеціалізується на питаннях ЄС та є запрошеною науковою співробітницею Центру європейських досліджень імені Вільфріда Мартенса, сказала у розмові з DW, що візит Орбана до Грузії є прямим викликом зовнішній політиці ЄС, а також посилає суперечливі сигнали, як і його візит до Москви на початку головування Угорщини в Раді ЄС у липні.

"Хоча Орбан офіційно не представляє ЄС, схвалення ним виборів створює ризик легітимізації процесу, який грузинська правляча партія, ймовірно, використає для того, щоб протистояти закликам до нових виборів або незалежного розслідування", - вважає Лаврелашвілі. На її думку, таким чином "Грузинська мрія" зможе посилатися на Угорщину як на країну-члена ЄС, яка схвально оцінила хід і результати виборів.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступає перед учасниками акції протесту в Тбілісі, 28 жовтня 2024 року Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Позиція ЄС щодо виборів у Грузії

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала до швидкого, прозорого та незалежного розслідування порушень під час виборів і заявила, що народ Грузії має "право знати, що сталося". Але залишається незрозумілим, яким чином Європейський Союз зможе змусити уряд країни, що не є його членом, розслідувати порушення на виборах, а також чи візьмуться чиновники за розслідування, яке в кінцевому підсумку може викрити їхні власні зловживання.

Жюльєн Оез вважає, що Європейський Союз може виступити з єдиним засудженням порушень на виборах. "8 листопада в Будапешті відбудеться неформальна зустріч (голів держав та урядів ЄС. - Ред.), яка може до чогось призвести, а 18 листопада відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ, яка, ймовірно, розвине її результати", - сказав Оез. Він припускає, що ЄС може "запровадити цілеспрямовані санкції проти суб'єктів, пов'язаних з цією кричущою фальсифікацією виборів".

Представники ЄС можуть вирішити дочекатися відповіді від уряду Грузії та остаточних рекомендацій від ОБСЄ. "На даному етапі такий обережний підхід не обов'язково означає, що ЄС не визнає результати виборів, але він відображає необхідність подальших роз'яснень щодо порушень, про які повідомлялося", - вважає Теона Лаврелашвілі.

"ЄС чекає на два ключові індикатори: по-перше, на остаточні рекомендації від виборчої місії ОБСЄ, по-друге, на реакцію правлячої партії - зокрема, чи відгукнеться вона на заклики ЄС і чи діятиме відповідно до них", - зазначає експертка. На цьому етапі ЄС, швидше за все, застосовуватиме дипломатичний тиск, аніж запроваджуватиме санкції, переконана Теона Лаврелашвілі.

Читайте також: Президентка Грузії Зурабішвілі: Вибори до парламенту було вкрадено



