 Коментар: Візит прем′єрів до Києва - явна солідарність з Україною | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.03.2022

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Європа

Коментар: Візит прем'єрів до Києва - явна солідарність з Україною

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії відвідали Київ, аби висловити солідарність з Україною. Це - свідчення мужності і має величезну символічну силу, вважає Бартош Дудек.

Зустріч глав урядів Польщі, Чехії та Словенії з керівництвом України в Києві

Зустріч глав урядів Польщі, Чехії та Словенії з керівництвом України в Києві

Це було 12 серпня 2008 року, коли російські війська підходили до Тбілісі. У столиці Грузії несподівано з'явилася делегація з п'ятьох глав держав - президентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України.

Тоді президент Польщі Лех Качинський виступив із промовою від імені делегації на одній із центральних площ Тбілісі. "Наш сусід показав свою справжню суть. Саме Росія хоче підкорити собі сусідні країни. Ми кажемо "ні!" цьому!" Тоді ж він застеріг: "Сьогодні Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а потім, можливо, моя країна, Польща!".

Пророцтво справдилося

14 років по тому перша частина цього похмурого пророцтва збулася. Путінська Росія вторглася в Україну й апокаліптичні кадри зруйнованих міст, убитих мирних жителів, мільйонів біженців облетіли весь світ. Російська армія стоїть під Києвом. А всі ми з жахом спостерігаємо за цим.

Бартош Дудек, керівник польської редакції DW

Бартош Дудек, керівник польської редакції DW

Саме в цей момент до Києва прибуває делегація глав урядів Польщі, Чехії та Словенії. Прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького супроводжує його офіційний заступник Ярослав Качинський, брат-близнюк Леха Качинського. Це - чистої води символізм! Це робиться для того, щоб надіслати сигнал західному світу: "Ми мали рацію. Ви не хотіли слухати нас. Сьогодні ми єдиним фронтом стоїмо на боці України".

Політику та стиль правління Ярослава Качинського та його соратників можна критикувати. Але цього дня 15 березня 2022 року він та його колеги опинилися у потрібний час у потрібному місці. І вони, як ніхто інший, уособили цінності, що є беззаперечними для всього Заходу: право на свободу, самовизначення, територіальну цілісність. Вони проявили сміливість і підбадьорили мужністю. Українці ніколи цього не забудуть.

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А де ж решта?

Однак тут напрошується запитання: хіба у вільному світі знайшлося тільки четверо лідерів, готових вийти зі своїх індивідуальних зон комфорту і попри ризик засвідчити західні цінності? Де ж тоді французьке головування у Раді ЄС, де очільники Європейської Ради та Європейської Комісії?

Або де зараз політики Німеччини, яка десятиліттями годувала російську військову машину своїми мільярдами в обмін на енергоресурси, і які тепер змушені відхрещуватися від звинувачень - до речі, цілком справедливих - що на їхніх руках кров українських жінок та дітей?

  • Київ

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  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Рятувальники гасять пожежу після обстрілу в житловому будинку в Києві, 15 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Квартира в київському будинку, який був обстріляний російськими військами 14 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

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  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Ранок після обстрілу військами РФ житлових будинків у Києві, 15 березня. Увечері цього дня починається довга 35-годинна комендантська година - до 17 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Столиця України тримає оборону. Один з блокпостів, 14 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Російські війська також продовжують бомбардувати й обстрілювати інші українські міста. Цю світлину зроблено у Харкові 14 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Зруйнований бомбардуваннями та обстрілами житловий будинок у центрі Харкова, 14 березня.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Палають обстріляні житлові будинки у Маріуполі, 14 березня. За даними міської влади, у місті вже загинули більше двох тисяч мирних жителів.

  • Донецьк

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Фотографія з Донецька. РФ заявила, що 14 березня тут вдарила українська ракета і загинули 20 людей. За даними ж українського міноборони, ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, була російською.

  • Телебачення РФ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Акція протесту редакторки Марини Овсянникової під час випуску новин російського Першого каналу 14 березня викликала активну реакцію в соцмережах - від підтримки до тверджень, що така акція не могла відбутися в прямому ефірі.

  • Лубни

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Плакат в Лубнах Полтавської області

  • Львів, 14 березня

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Швачки в майстерні у Львові перейшли на виготовлення українських прапорів і сумок для наборів надання першої медичної допомоги.

  • Медика, 14 березня

    Війна в Україні - 15.03.2022

    КПП Медика на кордоні з Польщею. Від початку масштабного наступу військ РФ Україну залишили вже понад три мільйони біженців. Про це 15 березня повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ).

  • Медика

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Ще одна світлина з польського села Медика. За даними ООН, майже половина українських біженців - діти.

  • Брюссель

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Українські біженці у Брюсселі, 14 березня.

  • Сирет

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Автобус на українсько-румунському кордоні. "В середньому за останні 20 днів в Україні ставали біженцями понад 70 тисяч дітей на день", - заявив представник Міжнародної організації з міграції Пол Діллон.

  • Сукня у кольорах українського прапора

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Берлінський тиждень моди, 15 березня. На подіумі - колекція німецької дизайнерки Ані Гокель. Сукню у кольорах українського прапора демонструє українська танцівниця Наталія Овчарова, котра стала біженкою війни.

    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

Зустріч глав урядів Польщі, Чехії та Словенії з керівництвом України в Києві

Візит прем'єрів до Києва - явна солідарність з Україною

Візит прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії до Києва - свідчення мужності, вважає Бартош Дудек.  

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