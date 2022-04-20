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Іраклій Гарібашвілі

Іраклій Гарібашвілі – грузинський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Іраклій Гарібашвілі".

Грузинський політик Іраклій Гарібашвілі неодноразово обіймав високі державні посади: у 2012-2013 роках Гарібашвілі очолював міністерство внутрішніх справ, у 2013-2015 роках був прем'єр-міністром Грузії, у 2021 році Гарібашвілі знову очолив грузинський уряд. Раніше він працював на різних посадах у компанії, що належить мільярдерові Бідзіні Іванішвілі. Іраклій Гарібашвілі вивчав міжнародні відносини в Тбіліському державному університеті та в Університеті Сорбонна. Гарібашвілі був серед засновників майбутньої політичної партії "Грузинська мрія". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія?

Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія? 20.04.2022

Занадто м'яка, на думку багатьох, позиція Грузії щодо РФ спричиняє невдоволення частини грузинського суспільства та ображає Україну. Офіційний Тбілісі відповідає, що керується інтересами країни.
Грузія готує заявку на вступ до Євросоюзу

Грузія готує заявку на вступ до Євросоюзу 02.03.2022

Після України заявку на вступ до ЄС вирішила подати і Грузія. У правлячій партії обґрунтовують таке рішення "політичним контекстом і новими реаліями".
Денис Шмигаль: Україна хоче сигналу ЄС про європейську перспективу

Денис Шмигаль: Україна хоче сигналу ЄС про європейську перспективу 30.11.2021

Прем'єри України, Грузії та Молдови відвідали Брюссель для підготовки саміту "Східного партнерства". Денис Шмигаль закликав ЄС визнати європейську перспективу країн "Асоційованого тріо".

Саакашвілі погодився співпрацювати з лікарями - адвокат

Саакашвілі погодився співпрацювати з лікарями - адвокат 28.10.2021

Після того, як адміністрація колонії дозволила Міхеілу Саакашвілі обмінюватись повідомленнями з захисниками, експрезидент знову зголосився голодувати під контролем медиків.
Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку ліквідації експрезидента

Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку "ліквідації" експрезидента 24.10.2021

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав заяву адвоката Саакашвілі "маячнею і провокацією". На його переконання, прихильники Саакашвілі "хочуть посіяти паніку перед другим туром місцевих виборів".
В Батумі зупинили пошуки під завалами житлового будинку. Загинуло дев'ятеро людей

В Батумі зупинили пошуки під завалами житлового будинку. Загинуло дев'ятеро людей 09.10.2021

У суботу з-під завалів рятувальники витягли три тіла. 11 жовтня в Грузії - день жалоби.

Грузія не видаватиме Саакашвілі Україні

Грузія не видаватиме Саакашвілі Україні 04.10.2021

Грузія не видасть затриманого нею Міхеіла Саакашвілі Україні, засудженого раніше до шестирічного ув'язнення, заявив грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі.

Затриманий у Грузії Саакашвілі оголосив голодування

Затриманий у Грузії Саакашвілі оголосив голодування 02.10.2021

Затриманий у Грузії Міхеіл Саакашвілі оголосив голодування. Він вимагає зустрічі з консулом України.

Саакашвілі стверджує, що прибув до Грузії, але в МВС про це не знають

Саакашвілі стверджує, що прибув до Грузії, але в МВС про це не знають 01.10.2021

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі повідомив у соцмережі Facebook, що перебуває в Батумі. У МВС Грузії не мають інформації про прибуття політика до країни. Саакашвілі загрожує у Грузії ув'язнення.
Влада Грузії відповіла на заяву Саакашвілі про повернення

Влада Грузії відповіла на заяву Саакашвілі про повернення 28.09.2021

Міхеіл Саакашвілі повідомив, що купив квиток на авіарейс Київ-Тбілісі на 2 жовтня, коли в Грузії проводяться місцеві вибори. Але на батьківщині експрезиденту погрожують арештом.
Грузія відмовляється від траншу макрофінансової допомоги ЄС

Грузія відмовляється від траншу макрофінансової допомоги ЄС 31.08.2021

В уряді Грузії пояснили відмову зростанням економіки, натомість в ЄС заявили, що країна не виконала умови для його отримання.
У Грузії затримали 120 підозрюваних у причетності до побиття журналістів

У Грузії затримали 120 підозрюваних у причетності до побиття журналістів 17.07.2021

Усі обставини побиття слід розслідувати якомога швидше, а винних - показово покарати, наголосив прем'єр Грузії. Тим часом опозиціонери і журналісти знову закликали до його відставки.
Заворушення у Грузії: ЛГБТК і смерть оператора змінять уряд? (відео)

Заворушення у Грузії: ЛГБТК і смерть оператора змінять уряд? (відео) 13.07.2021

Смерть телеоператора змусила тисячі людей у Грузії вийти на вулиці. Лексо Лашкарава на початку липня знімав протести проти проведення маршу ЛГБТК і був жорстоко побитий радикалами. Що відбувається у Грузії?

Новий уряд Грузії обіцяє підготувати країну до вступу в ЄС

Новий уряд Грузії обіцяє підготувати країну до вступу в ЄС 22.02.2021

Головне завдання оновленого уряду Грузії на найближчі чотири роки - забезпечити готовність країни подати офіційну заявку на членство в Євросоюзі.
Прем'єр Грузії раптово подав у відставку

Прем'єр Грузії раптово подав у відставку 23.12.2015

Опозиція заявляє, що грузинський прем'єр-міністр все одно був лише маріонеткою. Серед кандидатур на посаду нового очільника уряду - міністр закордонних справ.
Гарібашвілі вітає грузинів з безвізовим режимом; Порошенко сподівається, що Україна - наступна

Гарібашвілі вітає грузинів з безвізовим режимом; Порошенко сподівається, що Україна - наступна 18.12.2015

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що лідери Європейського Союзу підтвердили позитивну оцінку зусиль Грузії з виконання зобов'язань стосовно візової лібералізації.
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