Іраклій Гарібашвілі – грузинський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Іраклій Гарібашвілі".

Грузинський політик Іраклій Гарібашвілі неодноразово обіймав високі державні посади: у 2012-2013 роках Гарібашвілі очолював міністерство внутрішніх справ, у 2013-2015 роках був прем'єр-міністром Грузії, у 2021 році Гарібашвілі знову очолив грузинський уряд. Раніше він працював на різних посадах у компанії, що належить мільярдерові Бідзіні Іванішвілі. Іраклій Гарібашвілі вивчав міжнародні відносини в Тбіліському державному університеті та в Університеті Сорбонна. Гарібашвілі був серед засновників майбутньої політичної партії "Грузинська мрія". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.