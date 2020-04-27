 Новий уряд Грузії обіцяє підготувати країну до вступу в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2021

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Новий уряд Грузії обіцяє підготувати країну до вступу в ЄС

Головне завдання оновленого уряду Грузії на найближчі чотири роки - забезпечити готовність країни подати офіційну заявку на членство в Євросоюзі.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі (архівне фото)

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі (архівне фото)

Парламент Грузії у понеділок, 22 лютого, на пленарному засіданні проголосував за вотум довіри уряду на чолі з прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі.

Під час виступу на пленарному засіданні перед депутатами Гарібашвілі заявив, що одним із пріоритетів уряду в найближчі 100 днів буде наведення порядку в країні і повернення певних деструктивних сил у конституційні рамки, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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При цьому він додав, що влада готова до діалогу з опозицією, але не з питання призначення нових виборів і не з "її радикальними лідерами, які прагнуть дестабілізувати обстановку в країні для досягнення своїх особистих інтересів".

У голосуванні не брали участі обрані депутати від п'яти опозиційних партій, які відмовляються увійти в парламент, вважаючи, що результати парламентських виборів 31 жовтня 2020 року були сфальсифіковані владою на користь правлячої партії "Грузинська мрія".

Плани нового уряду

Головне завдання оновленого уряду Грузії на найближчі чотири роки - забезпечити готовність економіки для подання країною офіційної заявки на членство в Євросоюзі. Про це йдеться в урядовій програмі на 2021-2024 роки "Для будівництва європейської держави". Програму також схвалив парламент Грузії.

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Згідно з документом, для виконання до 2024 року цього завдання "економічна політика уряду буде спрямована на створення умов для швидкого виходу з кризи, обумовленого пандемією коронавірусу, відновлення з 2021 року підйому економіки і скорочення бідності в країні". Програма обіцяє, що податкове і митне законодавство Грузії приведуть у відповідність до законодавства ЄС.

Хто такий Іраклій Гарібашвілі

Новий прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі народився в 1982 році. Закінчив Тбіліський державний університет і Університет  Сорбонна за фахом міжнародні відносини. З 2004 до 2012 року працював на різних посадах у компанії, що належить мільярдерові Бідзіні Іванішвілі. У 2012-2013 роках працював на посаді міністра внутрішніх справ Грузії. У 2013-2015 роках був прем'єр-міністром Грузії.

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