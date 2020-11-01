Лідер правлячої партії Грузії заявив, що остаточно йде з політики

Лідер правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" мільярдер Бідзіна Іванішвілі повідомив, що йде з політики. "Вважаю, що моя місія виконана. Я ухвалив рішення остаточно відійти від політики і повністю залишити кермо влади. Я покидаю як пост голови партії, так і саму партію", - йдеться в заяві Іванішвілі, поширеній у понеділок, 11 січня, передає агентство "Інтерфакс".

За словами Іванішвалі, одним з важливих чинників для ухвалення цього рішення стало те, що йому скоро виповниться 65 років. Він стверджує, що збирається повернутися до життя, яке мав перед тим, як прийшов в політику в 2011 році. Також Іванішвілі впевнений, що його відхід не послабить партію, а навпаки, ще більше її посилить.

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Опозиція не вірить Іванішвілі

У свою чергу, в грузинській опозиції називають рішення Бідзіни Іванішвілі черговим політичним "трюком". "Іванішвілі вже йшов з політики, але так нікуди і не пішов, зайнявши звичне місце - керувати з-за лаштунків. Так буде і зараз, поки в Грузії не відбудуться реальні зміни, поки його партія "Грузинська мрія" разом з ним не піде з політичної арени", - заявив один з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Роман Гоцирідзе.

Глава іншої опозиційної політсили "Європейська Грузія" Гігі Угулава висловив думку, що Іванішвілі "не пішов, а втік з політики, побоюючись відповідальності за кризові події, що відбуваються в країні".

Схожої думки дотримується й один з лідерів опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Серго Чіхладзе. Він сказав, що лідер правлячої партії прийняв рішення про відхід з політики на тлі глибокої економічної кризи і загострення епідеміологічної ситуації в Грузії. "Ми вперше бачимо, щоб капітан першим залишав судно, яке тоне", - сказав Чіхладзе.

Нагадаємо, на останніх парламентських виборах у другому турі в листопаді в усіх 17 одномандатних виборчих округах перемогли кандидати від правлячої партії "Грузинська мрія".

При цьому кандидати від восьми опозиційних партій не брали участь у другому турі виборів на знак протесту, оскільки вважають результати першого туру фальсифікованими.

Опозиційні партії не визнали результати виборів, які вони вважають фальсифікованими, і відмовилися від входження до парламенту. Відтоді в Тбілісі неодноразово відбувалися масові протести. Опозиція та її прибічники вимагають провести нове голосування, а також, щоб голова ЦВК Тамара Жванія пішла у відставку. Натомість у правлячій партії "Грузинська мрія" вважають ці вимоги опозиції безпідставними.