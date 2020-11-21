 ЦВК Грузії оголосила результати другого туру парламентських виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2020

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Новини

ЦВК Грузії оголосила результати другого туру парламентських виборів

ЦВК Грузії оголосила,що в усіх 17 одномандатних округах перемогли кандидати від правлячої партії "Грузинська мрія". Опозиція бойкотувала другий тур виборів, оскільки вважає результати першого туру фальсифікованими.

Люди у Тбілісі стоять в черзі до виборчої дільниці, 31 жовтня

Люди у Тбілісі стоять в черзі до виборчої дільниці, 31 жовтня

Центральна виборча комісія Грузії повідомила в неділю, 22 листопада, що за попередніми результатами голосування, в другому турі парламентських виборів в усіх 17 одномандатних виборчих округах перемогли кандидати в мажоритарних округах від правлячої партії "Грузинська мрія".

"Вибори, що відбулися в суботу, пройшли в спокійно, без будь-яких серйозних порушень", - сказала на брифінгу представниця ЦВК Натія Іоселіані, передає інфрмагенція "Інтерфакс". При цьому кандидати від восьми опозиційних партій не брали участь у другому турі виборів на знак протесту, оскільки вважають результати першого туру фальсифікованими.

"У новому парламенті правляча партія "Грузинська мрія" отримає 90 депутатських мандатів, а вісім опозиційних партій - 60 мандатів. Ми знову пропонуємо опозиції відмовитися від бойкоту і повернутися до політичної діяльності в парламенті", - заявив виконавчий секретар "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе.

Як повідомлялося, вибори до однопалатного парламенту Грузії відбулися 31 жовтня за новими правилами. Виборчий бар'єр знизили з трьох до одного відсотка. Зі 150 депутатів грузинського парламенту 120 обирають за партійними списками, а 30 - за мажоритарною системою.

За підсумками першого туру, правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" набрала 48,15 відсотка голосів. Опозиційний блок "Єдиний національний рух - об'єднана опозиція - Сила в Єдності" здобула 27,14 відсотка.

Опозиційні партії не визнали результати виборів, які вони вважають фальсифікованими, і відмовилися від входження до парламенту. Відтоді в Тбілісі неодноразово відбувалися масові протести. Опозиція та її прибічники вимагають провести нове голосування, а також, щоб голова ЦВК Тамара Жванія пішла у відставку. Натомість у правлячій партії "Грузинська мрія" вважають ці вимоги опозиції безпідставними. 

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