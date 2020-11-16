У Грузії відбувається другий тур парламентських виборів

У Грузії в суботу, 21 листопада, проходить другий тур парламентських виборів, який бойкотує опозиція. Більше двох мільйонів виборців можуть проголосувати в 17 мажоритарних округах. Крім того, в Кутаїсі відбудеться другий тур позачергових виборів мера, повідомляє агенція новин "Інтерфакс".

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Всього у країні діє понад 1900 виборчих дільниць, серед яких спецдільниці, створені для участі у голосуванні виборців, які перебувають в стаціонарних лікувальних закладах і на карантині, пояснила представниця Центральної виборчої комісії Натія Іоселіані.

Через вибори цього дня у Грузії скасували обмеження на переміщення людей, які запровадили для протидії поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, вибори до однопалатного парламенту Грузії відбулися 31 жовтня за новими правилами. Виборчий бар'єр знизили з трьох до одного відсотка. У виборах брали участь 48 партій і два блоки. Зі 150 депутатів грузинського парламенту 120 обирають за партійними списками, а 30 - за мажоритарною системою.

За підсумками першого туру правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" набрала 48,15 відсотка голосів. Опозиційний блок "Єдиний національний рух - об'єднана опозиція - Сила в Єдності" здобула 27,14 відсотка.

Опозиційні партії не визнали результати виборів, які вони вважають фальсифікованими, і відмовилися від входження до парламенту. Відтоді в Тбілісі неодноразово відбувалися масові протести. Опозиція та її прибічники вимагають провести нове голосування, а також, щоб голова ЦВК Тамара Жванія пішла у відставку. Натомість у правлячій партії "Грузинська мрія" вважають ці вимоги опозиції безпідставними.