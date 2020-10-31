 У Грузії на виборах перемагає правляча партія ″Грузинська мрія″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2020

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Новини

У Грузії на виборах перемагає правляча партія "Грузинська мрія"

На парламентських виборах у Грузії, за попередніми даними, перемагає правляча партія "Грузинська мрія". Опозиція вважає вибори сфальсифікованими і готує акцію протесту.

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Після обробки 63 відсотків бюлетенів на парламентських виборах у Грузії лідирує правляча партія "Грузинська мрія", яка набирає 48,99 відсотка голосів. Головний суперник партії влади - виборчий блок "Єдиний національний рух - об'єднана опозиція" - набирає 26,05 відсотка, повідомляє агентство "Інтерфакс" в неділю, 1 листопада, з посиланням на Центральну виборчу комісію Грузії.

Опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими. Брифінг голови грузинської ЦВК Тамара Жванії намагався зірвати представник ЦВК від опозиції, який вимагав не оприлюднювати "сфальсифіковані дані", проте поліцейські вивели опозиціонера із зали. На 16:00 за місцевим часом опозиція скликає мітинг у центрі Тбілісі.

Виконавчий секретар правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив на брифінгу в ніч на неділю, що не виключає проведення другого туру виборів за мажоритарними списками в 12 з 30 виборчих округів. "Зараз, коли йде підрахунок голосів, представники опозиції у виборчих комісіях здійснюють саботаж, максимально тягнуть час і не передають підсумки
голосування на дільницях в окружні комісії", - сказав Кобахідзе, зазначивши, що всі повинні дочекатися остаточних підсумків виборів.

Тим часом лідери опозиційних партій у ці години проводять термінову нараду щодо погодження подальших дій. Як заявив журналістам один із лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанор Мелія, в передвиборчому штабі якого зібралися опозиціонери, влада "тотально фальсифікує результати виборів, і цьому дадуть адекватну відповідь".

Нагадаємо, що 30 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори за новими правилами. Згідно з ними, 120 місць у парламенті будуть заповнені за пропорційними списками, а 30 за мажоритарними. При цьому бар'єр проходження в парламент для партій складає лише один відсоток (раніше було п'ять відсотків), а для виборчих блоків - стільки відсотків, скільки партій створили блок. Країна у 2017 році перейшла на парламентську систему правління.

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