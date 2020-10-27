У Грузії обирають парламент за новими правилами

У Грузії в суботу, 31 жовтня, відбуваються парламентські вибори. 48 партій та два виборчі блоки змагаються за 150 місць у парламенті.

Вибори проходять за новими правилами, схваленими в липні цього року. Згідно з ними, 120 місць у парламенті будуть заповнені за пропорційними списками, а 30 за мажоритарними. При цьому бар'єр проходження в парламент для партій складає лише один відсоток (раніше було п'ять відсотків), а для виборчих блоків - стільки відсотків, скільки партій створили блок. Країна у 2017 році перейшла на парламентську систему правління.

Згідно з опитуваннями, найбільші шанси на перемогу має правляча партія "Грузинська мрія", яка вже перемагала на попердніх виборах у 2012 та 2016 роках. Утім, неформальний лідер другої найпопулярнішої партії в країні - "Єдиного національного руху" - експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який брав активну участь у виборчій кампанії, в останні дні заявляв, що його політична сила неодмінно переможе, і він готовий очолити уряд.

Вибори відбуваються на тлі пандемії COVID-19. Згідно з офіційною статистикою, за минулу добу в країні заразилися коронавірусом 1,6 тисячі осіб. Загальна кількість зареєстрованих з початку року випадків інфікування сягнула майже 39 тисяч. Через зростання кількості нових випадків зараження уряд запровадив карантинні обмеження: бари та ресторани зачиняються о 22-й, а школярі навчаються дистанційно.