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Єдиний національний рух

Єдиний національний рух (ЄНР) - політична партія в Грузії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єдиний національний рух".

"Єдиний національний рух" було засновано в 2001 році Міхеілом Саакашвілі. ЄНР вважається правоцентристською партією, яка виступає за проведення демократичних реформ та вступ Грузії в ЄС та НАТО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вибори у Грузії: провладна партія перемогла майже в усіх регіонах

Вибори у Грузії: провладна партія перемогла майже в усіх регіонах 31.10.2021

За підрахунком ста відсотків голосів правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" здобула перемогу в 19 із 20 муніципалітетів. Водночас опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими.
Вибори в Грузії: влада й опозиція заявляють про перемогу своїх кандидатів

Вибори в Грузії: влада й опозиція заявляють про перемогу своїх кандидатів 30.10.2021

У Грузії завершився другий тур місцевих виборів - ЦВК повідомляє про явку у 49,09 відсотка. Екзитополи не показали однозначних переможців, дані опитувань суттєво різняться.

Як у Тбілісі вимагали звільнити Саакашвілі

Як у Тбілісі вимагали звільнити Саакашвілі 15.10.2021

14 жовтня опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух" знову зажадала негайного звільнення колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі. Репортаж DW про те, як пройшла акція.
У Грузії правляча партія лідирує на місцевих виборах

У Грузії правляча партія лідирує на місцевих виборах 03.10.2021

Партія "Грузинська мрія", за попередніми даними, отримує на місцевих виборах понад 48 відсотків голосів. На другому місці - опозиційна партія затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Заснована Саакашвілі партія припинила бойкот парламенту Грузії

Заснована Саакашвілі партія припинила бойкот парламенту Грузії 30.05.2021

Після семи місяців бойкоту грузинська опозиційна партія "Єдиний національний рух", яку заснував експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, приступає до роботи в парламенті країни.
Грузинський опозиціонер Никанор Мелія звільнений під заставу

Грузинський опозиціонер Никанор Мелія звільнений під заставу 10.05.2021

Заставу за лідера "Єдиного національного руху", затриманого наприкінці лютого за звинуваченням у спробі захоплення влади, вніс Європейський фонд за демократію.
У Грузії арештували лідера опозиції під час штурму офісу партії

У Грузії арештували лідера опозиції під час штурму офісу партії 23.02.2021

У Грузії поліцейські увірвалися в штаб-квартиру опозиційної партії "Єдиний національний рух" і застосували сльозогінний газ. Після цього вони затримали голову цієї політсили Ніканора Мелію.
Прем'єр Грузії подав у відставку після рішення суду про арешт опозиціонера

Прем'єр Грузії подав у відставку після рішення суду про арешт опозиціонера 18.02.2021

Прем'єр Грузії залишає свою посаду через ситуацію щодо спроби затримання лідера опозиційної партії, який відмовляється добровільно виконувати рішення суду про арешт.
Протести в Грузії: поліція розганяє демонстрантів водометами

Протести в Грузії: поліція розганяє демонстрантів водометами 08.11.2020

Дехто з учасників акції протесту опозиції в Тбілісі намагався прорватися до будівлі ЦВК. У відповідь на це поліція застосувала водомет і розігнала нападників. Після цього в правоохоронців полетіло каміння.
У Грузії на виборах перемагає правляча партія Грузинська мрія

У Грузії на виборах перемагає правляча партія "Грузинська мрія" 01.11.2020

На парламентських виборах у Грузії, за попередніми даними, перемагає правляча партія "Грузинська мрія". Опозиція вважає вибори сфальсифікованими і готує акцію протесту.
У Грузії обирають парламент за новими правилами

У Грузії обирають парламент за новими правилами 31.10.2020

У Грузії на тлі пандемії COVID-19 відбуваються парламентські вибори за новими правилами. За перемогу змагаються "Грузинська мрія" та "Єдиний національний рух".
Німецький експерт: Мат на адресу Путіна на Rustavi 2 - політична провокація

Німецький експерт: Мат на адресу Путіна на Rustavi 2 - політична провокація 09.07.2019

Основні політичні сили Грузії використовують провокацію на телеканалі Rustavi 2 для боротьби з опонентами, вважає Штефан Майстер.
Грузинська опозиція провела акцію протесту перед парламентом у Тібілсі

Грузинська опозиція провела акцію протесту перед парламентом у Тібілсі 16.12.2018

Представники грузинської опозиції, незгодні з результатами президентських виборів, протестували під будівлею парламенту в Тбілісі. Раніше цього дня відбулася інавгурація нової президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.
На президентських виборах у Грузії перемогла Зурабішвілі

На президентських виборах у Грузії перемогла Зурабішвілі 29.11.2018

Перемогу на президентських виборах у Грузії здобула Саломе Зурабішвілі, яку підтримала партія влади "Грузинська мрія". За неї проголосували майже 60 відсотків виборців.
У Грузії почався другий тур президентських виборів

У Грузії почався другий тур президентських виборів 28.11.2018

У Грузії обирають президента країни. У вирішальному другому турі за голоси виборців борються Саломе Зурабішвілі, яку підтримує урядова партія "Грузинська мрія", та представник "Єдиного національного руху" Грігол Вашадзе.
Результати виборів в Грузії - кінець мріям Саакашвілі (відео)

Результати виборів в Грузії - кінець мріям Саакашвілі (відео) 31.10.2016

Партія "Грузинська мрія" отримала конституційну більшість у парламенті Грузії. Партія Міхеіла Саакашвілі "Єдиний національний рух" зазнала нищівної поразки. Повернення Саакашвілі в Грузію відкладається.

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