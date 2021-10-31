Єдиний національний рух (ЄНР) - політична партія в Грузії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єдиний національний рух".

"Єдиний національний рух" було засновано в 2001 році Міхеілом Саакашвілі. ЄНР вважається правоцентристською партією, яка виступає за проведення демократичних реформ та вступ Грузії в ЄС та НАТО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.