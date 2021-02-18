 У Грузії арештували лідера опозиції під час штурму офісу партії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2021

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Новини

У Грузії арештували лідера опозиції під час штурму офісу партії

У Грузії поліцейські увірвалися в штаб-квартиру опозиційної партії "Єдиний національний рух" і застосували сльозогінний газ. Після цього вони затримали голову цієї політсили Ніканора Мелію.

Силовики штурмували офіс опозиційної партії Єдиний національний рух у Тбілісі

Силовики штурмували офіс опозиційної партії "Єдиний національний рух" у Тбілісі

Грузинська поліція у вівторок, 23 лютого, штурмувала офіс опозиційної партії "Єдиний національний рух" у Тбілісі і затримала голову цієї політсили Ніканора Мелію. 

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Під час штурму правоохоронці застосували сльозогінний газ проти прихильників опозиційної партії, які вже декілька днів перебували в офісі. Після цього спецпризначенцям вдалося вивести Ніканора Мелію з будівлі. Усе це зафіксовано в прямому ефірі, передає агентство AFP.

Крім того, поліція затримала десятки прихильників опозиції. Їхні представники повідомляють про постраждалих з їхнього боку внаслідок цього штурму. Водночас у МВС Грузії поки не коментують цей штурм.

Між тим, як зазначає агентство "Інтерфакс", ситуація у будівлі партії "Єдиний національний рух" наразі є відносно спокійною, підрозділи поліції залишають її територію. Натомість десятки прихильників опозиції знаходяться перед цим офісом.

Опозиція анонсує протестну акцію

Одна з лідерок "Єдиного національного руху" Хатія Деканоїдзе заявила, що опозиція продовжить боротьбу проти "режиму". "Всіх нас не спіймають. Боротьба проти режиму продовжиться з новою силою, і ця влада дуже скоро впаде", - сказала Деканоїдзе і додала, що через декілька годин пройде масова акція протесту проти чинної влади з вимогою звільнити Мелію біля будівлі Держканцелярії.
Нагадаємо, 18 лютого прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія подав у відставку на тлі невиконання рішення суду про затримання Ніканора Мелії. Як пояснив грузинський прем'єр, на його думку, виконання цього рішення загрожує безпеці багатьох громадян.

До цього Мелія відмовився добровільно виконувати рішення тбіліського міського суду про його арешт. 17 лютого цей суд задовольнив клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Мелії зі сплати застави на попереднє ув’язнення.

Вирок Мелії

Два роки тому суд зобов'язав позбавленого депутатського імунітету лідера "Єдиного національного руху" внести заставу розміром 30 тисяч ларі (близько 9 тисяч доларів) і засудив його до обмеження волі з умовою постійного носіння електронного браслета у справі про організацію заворушень 20 червня 2019 року, коли сотні радикально налаштованих опозиціонерів спробували увірватися до парламенту.

У жовтні 2020 року Мелія знову був обраний до парламенту. На одному з мітингів опозиції 1 листопада минулого року він публічно зняв з руки електронний браслет і кинув його в натовп. У зв'язку з цим суд у листопаді 2020 року переглянув попереднє рішення і збільшив суму застави ще на 40 тисяч ларі (близько 12 тисяч доларів), зобов'язавши Мелію протягом 50 днів внести заставу. Опозиційний лідер рішення суду не виконав.

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