Заснована Саакашвілі партія припинила бойкот парламенту Грузії

Заснована колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі опозиційна партія "Єдиний національний рух" (ЄНР) приступає до роботи в парламенті Грузії після семи місяців бойкоту. Про це її голова Никанор Мелія повідомив у неділю, 30 травня. "Ми прийняли рішення про припинення бойкоту і входження наших обраних депутатів до парламенту. Це правильне рішення, яке обов'язково призведе до зміни влади", - заявив він.

Мелія зазначив, що бойкот парламенту був виправданим, тому що "це була боротьба проти режиму олігарха Бідзіни Іванішвілі, який захопив державу". "Ми не будемо підписувати документ про вихід з політичної кризи в Грузії, який підписали правляча партія та інші опозиційні партії", - сказав Мелія.

У жовтні 2020 року опозиція відмовилася входити в новий парламент, не визнавши підсумки виборів, за результатами яких правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" набрала понад 48 відсотків голосів виборців. Виникла політична криза, коли парламент не міг працювати повноцінно. Утім, у квітні опозиційні партії, крім ЄНР, припинили бойкот і увійшли в парламент, підписавши документ, підготовлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Минулого тижня Мелія перебував у Києві, де зустрічався із засновником ЄНР Саакашвілі. На зустрічі обговорювалася стратегія партії по приходу до влади.