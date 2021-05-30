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Никанор Мелія - грузинський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ніканор Мелія".
Никанор (Ніка) Мелія є членом Єдиного національного руху (ЄНР), політичної партії створеної 2001 року Міхеілом Саакашвілі. 2016 року Ніка Мелія обрався до парламенту Грузії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.