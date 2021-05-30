Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Никанор Мелія

Никанор Мелія - грузинський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ніканор Мелія".

Никанор (Ніка) Мелія є членом Єдиного національного руху (ЄНР), політичної партії створеної 2001 року Міхеілом Саакашвілі. 2016 року Ніка Мелія обрався до парламенту Грузії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Заснована Саакашвілі партія припинила бойкот парламенту Грузії

Заснована Саакашвілі партія припинила бойкот парламенту Грузії 30.05.2021

Після семи місяців бойкоту грузинська опозиційна партія "Єдиний національний рух", яку заснував експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, приступає до роботи в парламенті країни.
Грузинський опозиціонер Никанор Мелія звільнений під заставу

Грузинський опозиціонер Никанор Мелія звільнений під заставу 10.05.2021

Заставу за лідера "Єдиного національного руху", затриманого наприкінці лютого за звинуваченням у спробі захоплення влади, вніс Європейський фонд за демократію.
У Грузії арештували лідера опозиції під час штурму офісу партії

У Грузії арештували лідера опозиції під час штурму офісу партії 23.02.2021

У Грузії поліцейські увірвалися в штаб-квартиру опозиційної партії "Єдиний національний рух" і застосували сльозогінний газ. Після цього вони затримали голову цієї політсили Ніканора Мелію.
Прем'єр Грузії подав у відставку після рішення суду про арешт опозиціонера

Прем'єр Грузії подав у відставку після рішення суду про арешт опозиціонера 18.02.2021

Прем'єр Грузії залишає свою посаду через ситуацію щодо спроби затримання лідера опозиційної партії, який відмовляється добровільно виконувати рішення суду про арешт.
Протести в Грузії: поліція розганяє демонстрантів водометами

Протести в Грузії: поліція розганяє демонстрантів водометами 08.11.2020

Дехто з учасників акції протесту опозиції в Тбілісі намагався прорватися до будівлі ЦВК. У відповідь на це поліція застосувала водомет і розігнала нападників. Після цього в правоохоронців полетіло каміння.
Грузинська опозиція заявила про фальшування виборів владою

Грузинська опозиція заявила про фальшування виборів владою 09.10.2016

Остаточні результати виборів у Грузії офіційно ще не оголошені, проте опозиція вже говорить про фальсифікації. Після підрахунку даних з 60 відсотків дільниць перемагає правляча партія.