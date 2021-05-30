Никанор Мелія

Протести в Грузії: поліція розганяє демонстрантів водометами

Дехто з учасників акції протесту опозиції в Тбілісі намагався прорватися до будівлі ЦВК. У відповідь на це поліція застосувала водомет і розігнала нападників. Після цього в правоохоронців полетіло каміння.