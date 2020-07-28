Саакашвілі заявив про намір взяти участь у парламентських виборах в Грузії

Голова виконавчого комітету Нацради реформ при президентові України й експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі у четвер, 27 серпня, заявив, що має намір брати активну участь в осінніх виборах в Грузії. При цьому він уточнив, що й надалі виконуватиме обов'язки голови виконавчого комітету Нацради реформ.

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"Звичайно, я активно включився в грузинську передвиборчу кампанію, тому що в Грузії, на відміну від України, в жовтні проводяться національні вибори. Одночасно я продовжую виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ", - написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.

У Грузії 31 жовтня відбудуться парламентські вибори.

Влада Грузії чекає на повернення Саакашвілі

У свою чергу, в Грузії вже відреагували на подібні заяви Саакашвілі. Так, міністерка юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що буде тільки вітати, якщо експрезидент Міхеіл Саакашвілі, якого розшукують грузинські правоохоронні органи, виконає свою обіцянку та повернеться на батьківщину, де на нього чекає в'язниця, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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"Ми, звичайно ж, будемо вітати, якщо Міхеіл Саакашвілі знайде в собі сили та приїде до Грузії. Його чекає процедура затримання на кордоні та грузинська в'язниця", - заявила Цулукіані в четвер журналістам, коментуючи відеозвернення Саакашвілі з Києва до своїх прихильників в Грузії, у якому він знову пообіцяв повернутися в країну.

За словами глави мін'юсту, Саакашвілі перебуває в розшуку і щодо нього було винесено кілька вироків.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі двічі обіймав посаду президента Грузії - з 2004 по 2007 рік та з 2008 по 2013. Він був одним із лідерів "Революції троянд". У Грузії Саакашвілі закидають перевищення повноважень і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі всі звинувачення на свою адресу відкидає. Після Революції гідності Міхеіл Саакашвілі був головою Одеської обласної державної адміністрації у 2015-2016 роках. Згодом тодішній президент України Петро Порошенко позбавив його українського громадянства, яке раніше надав, а самого Саакашвілі у 2018 році було видворено з України.

7 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвіліголовою Виконавчого комітету реформ.

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