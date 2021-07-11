 У Грузії затримали 120 підозрюваних у причетності до побиття журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Грузії затримали 120 підозрюваних у причетності до побиття журналістів

Усі обставини побиття слід розслідувати якомога швидше, а винних - показово покарати, наголосив прем'єр Грузії. Тим часом опозиціонери і журналісти знову закликали до його відставки.

Радикальні противники ЛГБТК-спільноти у Тбілі 5 липня 2021 року

Радикальні противники ЛГБТК-спільноти у Тбілі 5 липня 2021 року

У Грузії упродовж останніх днів поліція затримала 120 осіб, яких підозрюють у причетності до побиття в центрі Тбілісі 5 липня журналістів і мирних громадян. Про це у суботу, 17 липня, повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

"Усі факти насильства проти журналістів будуть розслідувані в максимально короткі терміни і всі винні будуть показово покарані", - наголосив прем'єр, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Того ж дня  близько 300 журналістів трьох опозиційних телеканалів - "ТБ Пірвелі", "Мтаварі архі" і "Формула", а також прихильники опозиційних партій "Єдиний національний рух" і "Лело" протестували під будівлею парламенту в Тбілісі. Вони вимагали відставки Гарібашвілі та покарання тих, хто побив журналістів. Демонстранти звинуватили нинішню грузинську владу у відмові від західних цінностей і "бажанні повернутися в російський простір".

Нагадаємо, 5 липня в Тбілісі були зафіксовані десятки фактів нападу на журналістів радикальними противниками ЛГБТК-спільноти перед запланованим маршем на підтримку прав ЛГБТК. Захід так і не відбувся. Тоді постраждали понад 50 співробітників ЗМІ. Зокрема, радикали сильно побили оператора телекомпанії "ТБ Пірвелі" Олександра Лашкараву і його колегу, журналістку Міранду Багатурію. Лашкараву госпіталізували з переломами кісток обличчя. Через три дні після операції він покинув клініку, а вранці 11 липня його знайшли мертвим.

Після цього чотири грузинські телекомпанії - "ТБ Пірвелі", "Мтаварі архі", "Формула" і "Кавкасія" - оголосили припинення на добу мовлення на знак протесту проти насильства щодо журналістів. Крім того, смерть телеоператора стала приводом для великих мітингів опозиції з вимогою відставки уряду Грузії, на який поклали відповідальність за побиття співробітників ЗМІ.

Раніше, нагадують журналісти, Гарібашвілі висловився проти проведення маршу на підтримку прав ЛГБТК-спільноти, назвавши його "неприйнятним для значної частини грузинського суспільства".

Дивитись відео 01:20

"Коридор відеокамер": у Грузії попрощалися із загиблим оператором (14.07.2021)

Також за темою

11.07.21 *** Activists hold posters during a rally in memory of Pirveli TV channel cameraman Alexander Lashkarava, a victim of violence against LGBT+ activists and journalists last Monday, in Tbilisi, Georgia July 11, 2021. REUTERS/Irakli Gedenidze

Учасники масової акції в Тбілісі вимагають відставки уряду 11.07.2021

Люди зібралися на масову акцію протесту біля парламенту Грузії після смерті журналіста, жорстоко побитого противниками ЛГБТК під час заворушень 5 липня.

Anti-LGBT protesters shout as they take part in a rally ahead of the planned March for Dignity during Pride Week in Tbilisi, Georgia July 5, 2021. REUTERS/Irakli Gedenidze

Коментар: Грузія позбавляє себе шансу на вступ до ЄС 14.07.2021

Грузія прагне отримати членство у Євросоюзі. Але останні події змушують поставити запитання, чи країна взагалі готова виконувати критерії для вступу в ЄС, вважає ексуповноважений з прав людини уряду ФРН Маркус Ленінґ.

Anti-LGBT protesters shout as they take part in a rally ahead of the planned March for Dignity during Pride Week in Tbilisi, Georgia July 5, 2021. REUTERS/Irakli Gedenidze

Заворушення у Грузії: ЛГБТК і смерть оператора змінять уряд? (відео) 13.07.2021

Смерть телеоператора змусила тисячі людей у Грузії вийти на вулиці. Лексо Лашкарава на початку липня знімав протести проти проведення маршу ЛГБТК і був жорстоко побитий радикалами. Що відбувається у Грузії?

Реклама

Докладно

Зруйнована дорога в окрузі Арвайлер на заході Німеччини

Повені та спека: до чого тут глобальне потепління та Місяць

Погодні умови в Європі ставатимуть дедалі екстремальнішими через глобальне потепління. Але небезпеку ховає і Місяць.  

Будівля Суду Європейського Союзу

"Газпрому" дозволили 50 відсотків потужностей газогону OPAL

Суд ЄС в Люксембурзі залишив в силі ухвалене 2019 року рішення про правила користування газопроводом OPAL.  