У Грузії затримали 120 підозрюваних у причетності до побиття журналістів

У Грузії упродовж останніх днів поліція затримала 120 осіб, яких підозрюють у причетності до побиття в центрі Тбілісі 5 липня журналістів і мирних громадян. Про це у суботу, 17 липня, повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

"Усі факти насильства проти журналістів будуть розслідувані в максимально короткі терміни і всі винні будуть показово покарані", - наголосив прем'єр, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Того ж дня близько 300 журналістів трьох опозиційних телеканалів - "ТБ Пірвелі", "Мтаварі архі" і "Формула", а також прихильники опозиційних партій "Єдиний національний рух" і "Лело" протестували під будівлею парламенту в Тбілісі. Вони вимагали відставки Гарібашвілі та покарання тих, хто побив журналістів. Демонстранти звинуватили нинішню грузинську владу у відмові від західних цінностей і "бажанні повернутися в російський простір".

Нагадаємо, 5 липня в Тбілісі були зафіксовані десятки фактів нападу на журналістів радикальними противниками ЛГБТК-спільноти перед запланованим маршем на підтримку прав ЛГБТК. Захід так і не відбувся. Тоді постраждали понад 50 співробітників ЗМІ. Зокрема, радикали сильно побили оператора телекомпанії "ТБ Пірвелі" Олександра Лашкараву і його колегу, журналістку Міранду Багатурію. Лашкараву госпіталізували з переломами кісток обличчя. Через три дні після операції він покинув клініку, а вранці 11 липня його знайшли мертвим.

Після цього чотири грузинські телекомпанії - "ТБ Пірвелі", "Мтаварі архі", "Формула" і "Кавкасія" - оголосили припинення на добу мовлення на знак протесту проти насильства щодо журналістів. Крім того, смерть телеоператора стала приводом для великих мітингів опозиції з вимогою відставки уряду Грузії, на який поклали відповідальність за побиття співробітників ЗМІ.

Раніше, нагадують журналісти, Гарібашвілі висловився проти проведення маршу на підтримку прав ЛГБТК-спільноти, назвавши його "неприйнятним для значної частини грузинського суспільства".