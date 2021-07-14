Чотири опозиційні грузинські телеканали на добу припинили мовлення

Чотири опозиційні телеканали Грузії на 24 години припинили мовлення на знак протесту проти насильства над журналістами. Керівництво каналів вимагає від влади покарати причетних до насильства проти журналістів.

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Чотири грузинські телекомпанії - "ТБ Пірвелі", "Мтаварі архі", "Формула" і "Кавкасія" - оголосили припинення на добу мовлення на знак протесту проти насильства щодо журналістів. Керівництво цих телекомпаній вимагає від влади у зв'язку зі смертю постраждалого під час акцій протесту в Тбілісі телеоператора телеканалу "ТБ Пірвелі" Олександра Лашкараву покарати всіх причетних до скоєння насильства, передає інформагенція "Інтерфакс".

Серед вимог також - відставка керівника уряду Іраклія Гарібашвілі. Наразі в ефірі цих чотирьох телекомпаній на чорному тлі перелічуються імена 53 побитих 5 липня журналістів. Оператор телеканалу "Пірвелі" Олександр Лашкарава постраждав від нападу противників ЛГБТК-спільноти та з переломами лицьових кісток потрапив до лікарні. Його виписали через три дні. 11 липня його знайшли мертвим у своїй квартирі. За попередніми даними, як повідомили в МВС країни, смерть могла настати внаслідок передозування наркотиків.

Смерть телеоператора стала приводом для великих мітингів опозиції з вимогою відставки уряду Грузії, на який поклали відповідальність за побиття співробітників ЗМІ.

Нагадаємо, раніше представники ЄС і США закликали до розслідування випадків насильства під час акції ЛГБТК-спільноти.