 У Тбілісі за посилених заходів безпеки відбулася акція проти насильства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2021

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Новини

У Тбілісі за посилених заходів безпеки відбулася акція проти насильства

Радикали знову намагалися зірвати акцію, у якій брали участь, зокрема, представники ЛГБТК-спільноти. Але поліції вдалося не допустити масштабних сутичок. Затримали 100 осіб.

Демонстрації проти насильства у Тбілісі

Демонстрації проти насильства у Тбілісі

У Тбілісі ввечері у вівторок, 6 липня, біля будівлі парламенту Грузії відбулася акція проти насильства за участі представників низки опозиційних партій, неурядових організацій, ЛГБТК-спільноти та людей, які їх підтримують.

Кількість учасників акції, яка відбулася за суворих заходів безпеки, оцінюють від кількох сотень до кількох тисяч осіб. Багато з них тримали прапори Євросоюзу та веселкові стяги, які є символом ЛГБТК-спільноти.

Водночас паралельно з цим заходом відбувалася акція радикально налаштованих противників прайду. Радикали намагалися прорвати поліцейське оточення, вступали в сутички з поліцією, використовуючи каміння і петарди. Кілька поліцейських постраждали. Аби запобігти нападам з боку радикалів, багатьох учасників акції проти насильства правоохоронці змушені були вивезти на автобусах з центру Тбілісі.

Поліція намагалася запобігти нападам на демонстрантів з боку радикалів

Поліція намагалася запобігти нападам на демонстрантів з боку радикалів

МВС Грузії 7 липня повідомило про затримання напередодні 100 осіб. "В адміністративному порядку були затримані 100 осіб, з яких 68 звільнили під підписку. 32 затриманих залишаються в слідчому ізоляторі", - йдеться у заяві МВС, цитує інформагенція "Інтерфакс". 

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5 липня за кілька годин до початку маршу представників ЛГБТК-спільноти в Тбілісі цей захід було скасовано через напади на його учасників і журналістів. Внаслідок нападів постраждали понад 50 представників ЗМІ. Насильство засудили дипломатичні місії, акредитовані в Тбілісі.

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