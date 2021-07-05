Учасники масової акції в Тбілісі вимагають відставки уряду

Кілька тисяч учасників протестної акції на проспекті Руставелі в центрі Тбілісі в неділю, 11 липня, вимагають, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 липня. Вони оголосили, що не розійдуться, допоки уряд не відмовиться від повноважень.

Акція під гаслом "Система вбиває! Виходь за життя!" організована після повідомлення про смерть оператора телекомпанії "Пірвелі", 37-річного Лексо Лашкарава, жорстоко побитого під час заворушень 5 липня. На згадку про нього до парламенту принесли квіти та запалили свічки. Учасники акції вважають, що уряд Гарібашвілі винен у потуранні насильству щодо журналістів.

Представники ЄС і США закликають до розслідування нападів на журналістів

Посол Євросоюзу в Грузії Карл Харцель виступив із заявою у зв'язку зі смертю Лексо Лашкарава. Він висловив співчуття родині, друзям і колегам журналіста і нагадав, що в ЄС чекають розслідування причин його смерті.

Посольство США в Грузії також виступило, закликавши до арештів і суду над усіма учасниками нападів на мирних громадян і журналістів. "Безпека кожного грузинського журналіста і довіра до демократії в Грузії вимагають, щоб кожна людина, яка напала на мирних громадян і журналістів була ідентифікована, заарештована і притягнута до відповідальності за всією суворістю закону", - йдеться в заяві посольства США.

Близько 50 грузинських журналістів постраждали від нападів радикалів

5 липня в Тбілісі були зафіксовані десятки фактів нападу на журналістів радикальними противниками ЛГБТК-спільноти напередодні запланованого маршу ЛГБТК-руху, що так і не відбувся. Тоді постраждали понад 50 співробітників ЗМІ. На Лашкарава і його колегу, журналістку Міранду Багатурія напали в офісі організації "Сірцхвіліа", він був госпіталізований з переломами кісток обличчя. Через три дні після операції він покинув клініку, а вранці в неділю його знайшли мертвим. За звинуваченням в нападі на Лашкарава і Багатурія затримані четверо осіб. Журналісти стверджують, що насправді нападників було близько 20, і всіх їх поліція встановила, але не затримала.

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Прем'єр-міністр Гарібашвілі висловив співчуття родині та колегам Лашкарави та пообіцяв повноцінне розслідування причин його смерті. "Це неймовірна трагедія", - написав він у своєму акаунті в Facebook. Раніше, нагадують журналісти, Гарібашвілі висловився проти проведення маршу ЛГБТК, назвавши його "неприйнятним для значної частини грузинського суспільства".